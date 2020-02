''Aperitivi in danza'', la fotografia eterea di Angelo Camporeale e la performance di Motus ''Invito a cena con artista''

Venerdì 21 febbraio alle 20.30 nuovo appuntamento con la rassegna di Motus

Il prossimo appuntamento della rassegna “Aperitivi in danza” di Motus, in programma venerdì 21 febbraio alle 20:30 presso il Centro Internazionale d’Arte (Via Mencattelli 5/7, zona San Prospero) ospita la mostra fotografica “Aria” di Angelo Camporeale, e una nuova produzione di Motus ideata per i giovani danzatori dei corsi di formazione.La serata si apre con l’inaugurazione della mostra fotografica di Angelo Camporeale, medico pugliese di nascita ma toscano di adozione, appassionato di arte in generale e, soprattutto, di fotografia.La mostra raccoglie una serie di scatti dedicati all’elemento “aria” con i quali l’autore cerca di cogliere e interpretare attraverso l’obiettivo quanto di più etereo esiste nel mondo, e include la foto che nel 2015 si è aggiudicata il premio del concorso fotografico promosso dall’Associazione Fotografica Imago di Arezzo. Il messaggio che l’autore intende trasmettere a quanti dedicheranno almeno uno sguardo alle sue opere, è che si può essere artisti senza avere la presunzione di esserlo.Nella seconda parte della serata, Motus presenta al pubblico in anteprima assoluta una nuova produzione creata appositamente per i giovani danzatori dei corsi di formazione. “Invito a cena con artista”, questo il titolo della performance, è una citazione contemporanea delle opere di Leonardo da Vinci, artista e scienziato, un lavoro che sottolinea il fondamentale ruolo della cultura per la crescita dei cittadini. La performance, su coreografie di Simona Cieri e regia di Rosanna e Simona Cieri, è interpretata da Giulia Anastasio, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano, Carolina Fineo e Aichatou Cherif.Al termine della serata, come di consueto, sarà offerto un buffet per permettere al pubblico di incontrare gli artisti.Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 8 euro) ed è consigliata la prenotazione.Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 – 286980.