Al Teatro dei Concordi di Acquaviva arrivano ''Le avventure di Gian Burrasca''

Sabato 22 e domenica 23 febbraio doppio appuntamento per uno spettacolo del Vivaio del Concordi liberamente ispirato al libro per bambini di Luigi Bertelli

Proseguono intensamente le attività del nuovo anno del Teatro dei Concordi di Acquaviva, gestito dall'associazione “Il Fierale” e capace di coinvolgere tante persone dentro e fuori dal palcoscenico. Il prossimo appuntamento curato dal “Vivaio del Concordi” è per sabato 22 alle 21:15 e domenica 23 febbraio alle ore 16:30, con una commedia chiamata “Le avventure di Gian Burrasca”.Lo spettacolo è messo in scena dal gruppo junior del laboratorio teatrale “Vivaio del Concordi”, che hanno curato tutti gli aspetti della messa in scena. Il laboratorio è uno dei punti di forza del Teatro dei Concordi e si articola in varie attività formative, tra cui recitazione, stesura della sceneggiatura, ideazione di scenografie e costumi.“Le avventure di Gian Burrasca” è liberamente ispirato al libro per bambini “Il giornalino di Gian Burrasca” di Luigi Bertelli. Scritto all'inizio del XX secolo, il diario racconta le vicende di Giannino Stoppani, soprannominato “Gian Burrasca” per via del suo comportamento irrequieto ed esuberante, diventato uno dei classici esempi di indisciplinatezza nella letteratura per bambini.Allo spettacolo teatrale parteciperanno come interpreti Riccardo Muccifora, Leonardo Mencattelli, Ludovica Gobbi, Francesco Casagni, Alessia Genito, Giorgia Poggioni, Lucrezia Gobbi, Azzurra Vona, Viola Simeoni, Martina Cappelli, Aurora Talli, Gioele Poggioni, Alessandro Perugini, Tommaso Mencattelli, Giulio Giovagnola e Giovanna Pagliai. L'organizzazione dell'allestimento è affidata agli allievi del Vivao del Concordi, con Costantico Calicchio e Luca Culicchi addetti al suono e alle luci. L'adattamento del testo è a cura di Alma Trabalzini.Dal famoso libro è tratta l'adattamento teatrale che verrà messa in scena dai ragazzi al Teatro dei Concordi di Acquaviva. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri: 339.4822821–331.1309910–392.7665797 oppure scrivere direttamente all'indirizzo mail: ilvivaiodelconcordi@gmail.com – prevendite online su ooh.events