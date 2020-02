Alejandro Gallegos: dal Cile alla Chigiana una chitarra eccezionale

Venerdì 28 febbraio si terrà a Siena un’importante iniziativa coordinata da Cesare Mancini, direttore del coro "Agostino Agazzari" di Siena. Nella sede della Chigiana in via di Città 89, alle ore 17 e 30 con ingresso libero, il prestigioso concertista cileno Alejandro Gallegos presenterà in anteprima assoluta europea la sua ultima produzione “Aljibe de madera”.



Si tratta di un’opera multidisciplinare che, oltre a partiture di chitarra sia classica che folklorica, incorpora aspetti grafici, teatrali e inserti di danza.



Il concerto, infatti, sarà accompagnato da “pennellate” di prosa, poesia e danza: saranno sul palco assieme al Maestro Alejandro Gallegos, América Metzdorff Gallegos per la parte recitativa e Isabella Parrini, direttrice artistica di AndaluSiena e bailaora di flamenco, per la parte danzata.



Alejandro Gallegos è un importante artista cileno di Concepciòn e, tra le tante attività svolte, è stato coordinatore di molti progetti artistici per conto dell’Università di Concepciòn dove ha creato e curato la formazione di un’orchestra di studenti.



E’ tuttora coinvolto in importanti iniziative di ricerca artistica, espressiva e interconnessioni tra varie forme espressive, di cui la serata voluta dal direttore Cesare Mancini è un chiaro esempio.