Siena, le iniziative collaterali alla ''Strade Bianche''

Quest'anno in occasione dell’appassionante Strade Bianche, organizzata da RCS per il 7 e 8 marzo, il Comune di Siena ha proposto una serie di iniziative collaterali per coinvolgere cittadini e turisti e dedicate a tutti i target di pubblico, che vanno da occasioni di incontri aperti con professionisti del settore sportivo a sfide sui social media.Attraverso gli hashtag e le pagine ufficiali di Strade Bianche sarà, infatti, possibile votare la scultura preferita tra le cinque realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena, tutte ispirate al ciclismo e posizionate in luoghi strategici della città: dentro al Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, sotto al loggiato del Siena Jazz in Fortezza Medicea, alla risalita delle scale mobili Piazza San Francesco, Piazza Matteotti e nel Cortile del Rettorato dell’Università degli studi. La più votata sarà, poi, destinata, in maniera stabile, ad una struttura sportiva comunale.Durante i giorni della corsa (sabato 7 e domenica 8), alcuni dei principali monumenti della città tra i quali Fonte Gaia, la Cappella di Palazzo Pubblico, Logge del Papa, e la fontana di S. Prospero saranno illuminate con luci di vario colore per vivacizzare le notti dell'evento sportivo.Ma Strade Bianche è anche formazione. I prossimi 2 e 3 marzo dalle 10 alle 12 nell'Aula Magna del Rettorato, in via Banchi di Sotto n. 55, si terranno due incontri gratuiti dedicati a “Nutrizione e sport” e “Mindfulness e sport”.Durante il primo il nutrizionista sportivo Matteo Ottavi illustrerà, insieme ad altri professionisti del settore, tutti i segreti di una alimentazione a misura di ciclista e di chi pratica sport di endurance, il giusto rapporto tra fabbisogno e dispendio calorico, il ruolo dell'integrazione e molte altre utili informazioni.Il 3 marzo sarà, invece, il professore Paolo Benini, specialista in Psicologia Clinica e in Neurologia e Mentalcoach Certificato, a spiegare l'efficacia del mental training per migliorare la performance sportiva e umana, ed il ruolo delle strategie cognitive per la gestione dello stress da parte dell'atleta e dell'individuo.Altrettanto ricco il programma che coinvolgerà gli esercenti che hanno previsto prezzi speciali per menù e cocktail dedicati alla manifestazione (l’elenco delle strutture aderenti è sui social ufficiali di Strade Bianche, Comune, Confcommercio e Confesercenti). Chi allestirà la vetrina del proprio esercizio commerciale con il materiale ufficiale di RCS Strade Bianche parteciperà ad un contest dedicato sui social.Infine, oltre al tradizionale appuntamento del venerdì in viale Maccari, edizione straordinaria, il 7 e 8 marzo nei giardini della Lizza, del mercato agricolo di filiera corta. Il sabato in orario 8,30-18 e la domenica 8,30-14.Di seguito le pagine web dove consultare info e votare sculture e vetrine.