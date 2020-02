Carnevale al Valdichiana Outlet Village, arriva la Cartoon Parade

Dopo il contest dei cantieri del Carnevale di Foiano, sabato 29 febbraio un altro appuntamento per il divertimento di grandi e piccini

Continuano gli eventi “Carnevale al Village”: dopo le bellissime esibizioni dei cantieri del Carnevale di Foiano della Chiana di sabato 15 febbraio in Piazza Maggiore, con vittoria del contest delle mascherate da parte del cantiere dei Nottambuli, arrivano i personaggi dei cartoon a precedere e lanciare l’appuntamento della domenica con i carri allegorici nel centro storico della cittadina della Valdichiana.Sabato 29 febbraio dalle 15 alle 19 è in programma al Valdichiana Outlet Village la “Cartoon parade”, parata con 7 characters ufficiali di famosi cartoon: Scooby Doo, Tom&Jerry, Sonic, Bat Pat, Robot Trains e Oggy per la gioia di grandi e piccini.Gli appuntamenti 2020 Carnevale al Village continuano con la mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi”. Organizzata in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, la mostra propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione.Anche domenica sarà attivo il bus navetta, che condurrà i visitatori dal Valdichiana Outlet Village al centro di Foiano, dove si tengono i corsi mascherati.