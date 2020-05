Rapolano Terme, il Festival TVSpenta dal vivo guarda al 2021

Nota dell’associazione culturale TvSpenta a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus

Nei suoi dodici anni di attività, TVSpenta ha raccolto intorno a sé una comunità vivace che abbraccia trasversalmente tutte le generazioni, sensibile alle tematiche ambientali e impegnata nella diffusione della creatività e della cultura. La passione che ci unisce tutti si traduce nel Festival TVSpenta dal vivo, la nostra festa con musica, volontariato, plastic free e molto altro. Sfortunatamente, a causa dell'emergenza mondiale legata al Coronavirus, viviamo un momento eccezionale e delicato per tutti. Nelle ultime settimane ci siamo consultati internamente, nel nostro Comitato Esecutivo, ed esternamente, con l'amministrazione comunale di Rapolano Terme e con le altre organizzazioni attive nella provincia riguardo alla realizzazione del TVSpenta dal vivo 2020. E’ parte integrante della nostra mission affrontare in maniera propositiva la realtà fuori dagli schermi e tenere vive le relazioni e la socialità, ma è prioritario per noi garantire la salute e il benessere dei partecipanti, dei nostri volontari e della comunità. Per questi motivi, con profondo rammarico, abbiamo deciso che quest'anno il Festival TVSpenta dal vivo non si svolgerà. E’ la decisione più difficile, ma obbligata, che abbiamo dovuto prendere. La dodicesima edizione del Festival, pertanto, è in programma per l'estate 2021, nel mese di luglio.Data l'incertezza dello scenario delle prossime settimane, nel rispetto delle misure varate dalle istituzioni abbiamo ritenuto doveroso e responsabile non procedere oltre nell'organizzazione del nostro Festival per quest'estate. Molti di voi hanno accompagnato il Festival TVSpenta dal 2009, costruendo insieme una realtà dinamica che si è guadagnata uno spazio di prestigio nel panorama locale e regionale. TVSpenta dal vivo è possibile solo grazie alla rete di sponsor, enti, sostenitori, fornitori, volontari e artisti che, con passione e fiducia, contribuiscono pezzo per pezzo alla sua realizzazione. Ciascuna di queste figure è personalmente e/o professionalmente nell'occhio del ciclone e sta attraversando momenti difficili. E’ importante in questo momento supportarci l'uno con l'altro, essere flessibili e creativi per assicurare una prospettiva migliore a tutti. Ringraziamo chi ci ha sostenuto finora e invitiamo tutti a rispettare le indicazioni ministeriali per la salute collettiva e per tornare presto a costruire insieme TVSpenta dal vivo. La collaborazione intrecciata e il lavoro fin qui svolto con voi per l'edizione 2020 ci danno lo slancio per continuare a progettare e immaginare la prossima edizione 2021.L’associazione TVSpenta rimane attiva nella gestione della biblioteca comunale di Rapolano Terme e si appresta a prendere le precauzioni indicate dalla Regione Toscana per la sanificazione degli spazi e la riapertura al pubblico. Nell'impossibilità di organizzare eventi, l'associazione e la biblioteca hanno avviato progetti per promuovere la lettura e per mantenere un contatto con la comunità attraverso i canali social, che ormai si sono fatti gli unici veicoli, o quasi, della cultura e dell'intrattenimento.