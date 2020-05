Gianna Nannini: il live speciale allo stadio ''Artemio Franchi'' di Firenze, posticipato al 29 maggio 2021

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il live speciale di Gianna Nannini previsto il 30 maggio 2020 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, è stato posticipato al 29 maggio 2021.I biglietti acquistati per lo show del 30 maggio 2020 rimangono validi per lo show del 29 maggio 2021. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: www.fansale.it/fansale/ È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it Per tutte le informazioni: friendsandpartners.it