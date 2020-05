All'Unistrasi è iniziato il Mese della Poesia

Fino al 20 giugno è possibile seguirlo e partecipare sui social

La Notte della Poesia, edizione 2020, si trasforma nel Mese della Poesia. Tradizionalmente, nel mese di maggio, per dieci anni l’aula magna dell’Ateneo senese si è riempita di studenti, dottorandi, docenti e appassionati che hanno dato vita a serate intense e piene di emozioni, con centinaia di poesie lette nelle lingue e dialetti di tutti i continenti.Quest’anno gli organizzatori, il professor Maurizio Spagnesi insieme a Martina Bellinzona, Cecilia Valenti e Ibraam Gergis Mansour Abdelsayed, si sono spostati sui social, e hanno creato MdP, il Mese della Poesia.Dal 20 maggio al 20 giugno vengono proposte quotidianamente poesie lette in lingua e dialetto originale e in traduzione italiana sulla pagina Facebook "Mese della Poesia - Università per Stranieri di Siena" oppure sul canale YouTube "Mese della Poesia 2020 Unistrasi".Numerosi gli interventi già presenti, insieme a “perle” di archivio degli anni passati. Ancora una volta, anche via social, la poesia riesce a creare un luogo simbolico d’incontro, un abbraccio ideale attraverso le parole dei partecipanti, compresi gli ex studenti dei corsi di lingua italiana, che da varie parti del mondo inviano, assieme alla loro poesia, il loro affetto e la loro nostalgia per Siena e per l'Università per stranieri.E’ possibile anche partecipare, inviando un video con la lettura di una poesia nella lingua o nel dialetto originali (se necessario con una traduzione in italiano) a: nottepoesia@unistrasi.it