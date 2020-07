''Palco da calcio'', a San Miniato arriva la rassegna culturale che porta il teatro in un campo sportivo

Otto spettacoli, ogni venerdì, dal 10 luglio al 28 agosto



Rilanciare due settori duramente colpiti dall’emergenza Covid-19, due mondi apparentemente distanti ma in realtà con molti punti in comune, dalla performance dal vivo al gioco di squadra, dall’inclusione sociale alla valenza formativa: è l’obiettivo di “Palco da calcio”, rassegna teatrale ideata dall’associazione Aps I Venerdì del Leone che si terrà quest’estate a Siena, nei campi sportivi del Gruppo Sportivo San Miniato. Un progetto, patrocinato dal Comune di Siena con Antenna Radio Esse media partner, che vedrà ogni venerdì, dal 10 luglio al 28 agosto, “scendere in campo” attori di compagnie teatrali toscane. Otto spettacoli, con inizio alle ore 21.30, che si terranno negli impianti sportivi di via Veterani dello Sport.



“Nei campi da calcio non si può giocare a calcio, nei teatri non si può fare teatro. Si può, tuttavia, fare teatro nei campi da calcio – spiega Costanza Mascilli Migliorini, insegnante di teatro, attrice, scrittrice, calciatrice e presidente dell’associazione Aps I Venerdì del Leone - gli spalti sono all’aperto e permettono il distanziamento sociale, mentre il perimetro del rettangolo verde consente spazio e sicurezza. Pensare ad una rassegna teatrale estiva in un impianto sportivo fa pensare a due mondi profondamente minati che si tengono la mano, facendo della diversità una virtù”.



Si parte il 10 luglio con “La grammatica della fantasia”, adattamento teatrale della famosa opera di Gianni Rodari (nell’anno in cui ricorre il centenario della nascita) a cura di Aresteatro e dei Topi Dalmata. Il 17 luglio a San Miniato arriva “Il difettoso”, spettacolo tratto dal libro “Diario di un Difettoso” di Franco Vestri firmato dal Teatro del Legame, che il 24 luglio presenterà “Sogni di carbone”, che narra la rinascita di una donna dopo una violenza subita e la riconquista della propria dignità, consapevolezza ed autostima. Il 31 luglio scende in campo “Le donne di Chernobyl”, racconto teatrale al femminile del tragico evento dell’aprile 1986 prodotto da And Or Margini Creativi. Il 7 agosto torna il Teatro del Legame con “Secondo Novecento”, spettacolo ispirato a storie realmente accadute nella Firenze della Ricostruzione e del miracolo economico. Il 14 agosto è il momento di “Quindi lo sapevi!”, collezione di storie e sketch scritti, diretti e recitati da Bartolomeo Bartolini, mentre il 21 agosto il Teatro del Legame propone “Psychophone”, la storia di un uomo che un giorno scarica un’applicazione per smartphone che permette di parlare col proprio subconscio. A chiudere la rassegna estiva, il 28 agosto, saranno i Topi Dalmata con “Sì lo voglio, se io voglio!”, spettacolo incentrato su un’esilarante scuola delle spose dove le allieve imparano a fare la moglie e a mantenere vivo l’amore.



“Palco da Calcio” si terrà presso i campi sportivi di San Miniato (via Veterani dello Sport 1, Siena). Gli eventi (inizio ore 21.30) sono a numero chiuso, è preferibile la prenotazione al 334 5420607. Per informazioni sugli spettacoli chiamare il 347 3977804. Sono previsti abbonamenti e sconti per studenti, residenti di San Miniato e tesserati del G.S. San Miniato, gratis per i bambini sotto i 6 anni.