I teatri di Siena ripartono in sicurezza con gli spettacoli dal vivo

Dal 5 luglio al 9 settembre un cartellone itinerante fra gli spazi della città con tutti eventi gratuiti

Dopo l’apertura dei musei cittadini la cultura senese riparte da un ricco programma di eventi estivi che si svolgeranno dal 9 luglio al 9 settembre. Musica e teatro all’aperto, sotto le stelle, da vivere nei luoghi più suggestivi della città. Un programma pensato per un pubblico di tutte le età con il fascino dello spettacolo dal vivo.Uno viaggio itinerante fra gli spazi più affascinanti della città, fatto di musica, luci, ombre e giochi pirotecnici, di magia e di favole per i più piccini, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid-19 e del distanziamento fisico. La stagione concertistica sarà a firma delle più grandi istituzioni musicali senesi, Accademia Chigiana e Siena Jazz.Su questo punta il cartellone estivo dei Teatri di Siena, valorizzare il talento attraverso la città, coinvolgendone i suoi luoghi più affascinanti come le Logge del Papa, Piazza del Duomo, Piazza Jacopo della Quercia, Piazza del Mercato, Fontebranda, il Cortile del Podestà e lo splendido Foyer del Teatro dei Rinnovati.Protagonisti della kermesse estiva il teatro di strada della compagnia La Barraca, il Circo Tascabile, il Circo Improvviso/Terzo Studio, la Compagnia del Drago Nero e lo spettacolo di burattini del Teatro delle 12 lune.Si parte stasera, giovedì 9 luglio, con il primo spettacolo del cartellone estivo. Appuntamento in Piazza del Mercato alle 21.30 con il “Cirkus Cabaret” del Circo Tascabile. Teatro, danza, acrobatica, giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea e clown per una serata all’insegna del fascino del circo contemporaneo.Gli spettacoli proseguiranno domani, venerdì 10 luglio, con i concerti dell’Accademica Chigiana, che hanno inaugurato l’International Festival e Summer Academy lo scorso 5 luglio. Appuntamento alle ore 21 alla chiesa di Sant’Agostino con il concerto di Roberto Fabbriciani. Nel corso del concerto, in omaggio al maestro e compositore italiano, recentemente scomparso, Ennio Morricone, il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” interpreterà “Ave Maria Guarani” dal film “The Mission” del 1986, mentre il flautista Roberto Fabbriciani interpreterà la composizione per Flauto e nastro magnetico “Cadenza” del 1988 a lui dedicata da Ennio Morricone.Mercoledì 15 luglio alle ore 18:30 presso le Logge del Papa “Di Pinocchio l’Avventura”, spettacolo di burattini, narrazione e musica dal vivoGiovedì 16 luglio ore 21.30 presso le Logge del Papa, Compagnia La Barraca con “Foco Sapiens”Giovedì 16 luglio ore 21 presso la chiesa di Sant'Agostino, Accademia Chigiana, “Concerto Finale del corso di direzione di coro”Mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 18:30 presso Cortile del Podestà lo spettacolo di burattini con “Pulcinella in Fabula”Giovedì 23 luglio ore 21.30 presso Fontebranda il Circo Improvviso / Terzo Studio con lo spettacolo “Pindarico”Mercoledì 29 luglio alle ore 18:30 presso il Cortile del Podestà lo spettacolo di burattini con “Le penne dell’orco”Giovedì 30 luglio ore 21.30 presso Fontebranda la Compagnia del Drago Nero con “Ombre di luce”Sabato 1 agosto ore 21 in Piazza Jacopo della Quercia Accademia Chigiana con il “Concerto del Corso di direzione d’Orchestra”, con l’Orchestra Giovanile Italiana e gli Allievi ChigianiGiovedì 6 agosto ore 21 in Piazza Jacopo della Quercia l’opera “La Serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi con l’Orchestra Giovanile Italiana e gli Allievi ChigianiLunedì 10 agosto ore 21 nella chiesa di Sant'Agostino il “Concerto di Musica Medievale Ensamble Micrologus”, Miracoli e pellegrini nelle Cantigas de Santa Maria del Rey Alfonso X (Spagna XIII sec.)Mercoledì 2 settembre alle ore 18:30 presso le Logge del Papa lo spettacolo di burattini “Pinolo”Domenica 6 settembre 2020 21.30 in Piazza Jacopo della Quercia “Concerto di apertura dei corsi internazionali di attività concertistica” con il gruppo “Giovani Talenti” e l'Orchestra Siena Jazz University diretta dal M° Roberto Spadoni e con il solista ospite la trombettista Fulvia SigurtàLunedì 7 settembre ore 21.30 in Piazza Jacopo della Quercia il concerto “Siena Jazz Masters” con l’esibizione di due formazioni dei docenti internazionali presenti ai corsi.Martedì 8 settembre , ore 21.30, nel Cortile del Rettorato dell’Università degli studi di Siena il concerto "Siena Jazz Masters"Mercoledì 9 settembre alle ore 18:30 presso il Foyer Teatro dei Rinnovati lo spettacolo di Burattini “Transylvania Circus”Lunedì 14 settembre ore 21.30 in Piazza Jacopo della Quercia il concerto “Siena Jazz Masters” con l’esibizione di due formazioni dei docenti internazionali presenti ai corsiMartedì 15 settembre ore 21.30 in Piazza Jacopo della Quercia concerto “Siena Jazz Masters” esibizione di due formazioni dei docenti internazionali presenti ai corsiTutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Per gli spettacoli di burattini è necessaria la prenotazione all’indirizzo teatrisiena@comune.it