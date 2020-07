Alla Corte dei Miracoli al via il restival ''Voci Migranti''

Tre giornate di racconti e incontri interculturali a Siena

Il festival "Voci migranti" organizzato da VersoLab e dalla Corte dei Miracoli, in collaborazione con partner italiani e internazionali, all’interno del progetto Europeo Erasmus+ “See Tell Listen” e del progetto di “Sportello per Stranieri” finanziato dal Cesvot, prenderà il via domani, mercoledì 15 luglio, presso la sede dell'associazione in Via Roma 56 a Siena.Mostre, documentari e incontri per raccontare le storie e le voci di chi, per un motivo o per l'altro, ha lasciato il proprio paese. Tre giorni di eventi che spaziano dalla fotografia ai video, dal cinema alla letteratura, arricchiti da tante belle facce da tutto il mondo. Il progetto “See-Tell-Listen” nasce allo scopo di migliorare le capacità di rifugiati nel campo dell'alfabetizzazione digitale e della tecnica narrativa, dando voce a persone che hanno subito gravi traumi nelle proprie vite attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di nuovi strumenti e abilità. Il festival offre anche una nutrita rassegna di film e documentari che affrontano il tema del rapporto con l’altro da diverse angolazioni, tra cui il bellissimo “La Guaritrice” (2020, di Mohamed Zineddaine) ancora non uscito nelle sale. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito per i soci dell’ associazione, con possibilità di tesseramento in loco. Voci Migranti vuole essere un momento di scambio, di riflessione e di sensibilizzazione su un tema che è sempre più importante nelle nostre società contemporanee. Appuntamento alla Corte dei Miracoli dunque, a partire da mercoledì 15 Luglio.MERCOLEDÌ 15 LUGLIO18.30 Inaugurazione della mostra SEE TELL LISTEN - STORYTELLING FOR INTEGRATION20.00 CENA ETNICA organizzata dallo Sportello per Stranieri della Corte dei Miracoli21.30 Film IL VEGETARIANO (2019) di Roberto San Pietro.GIOVEDÌ 16 LUGLIO18.30 Film documentario FUOCOAMMARE (2016) di Gianfranco Rosi.21.30 Film documentario NOTES FROM CARA (2019) di Alessia Foraggio, Giacomo Fausti , Filippo Gobbato, Claudio Selicato, Paolo Rosi e Sarah Mathon (sarà presente una delle autrici).22.30 Film documentario COME UN UOMO SULLA TERRA (2008) di Andrea Segre e Dagmawi Yimer, con la collaborazione di Riccardo Biadene.VENERDÌ 17 LUGLIO18.30 Presentazione dell’ATLANTE DELLE DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI DEL MONDO (nona edizione), a cura di Alice Pistolesi (giornalista dell’Atlante).21.30 Film LA GUARITRICE (2020) di Mohamed Zineddaine