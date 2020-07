Siena, secondo appuntamento con ''Fonti d'Estate'' e le novelle toscane di Fiabazar

Spettacoli e musica in alcuni dei luoghi di Siena più suggestivi del passato, all’aria aperta, tra fiabe e leggende: questi gli ingredienti del successo di “Fonti d’Estate”.Una scelta che si è rivelata vincente, visto anche l’affluenza di pubblico al primo appuntamento, da parte dell’assessorato alle Politiche giovanili e promozione della città e che punta a far riscoprire momenti di svago nella bellezza delle fonti senesi all’ora del tramonto. "Spettacoli itineranti – ha detto l’assessore Clio Biondi Santi - così da valorizzare spazi diversi della città e incentivare la ripartenza economica della nostra realtà territoriale".Una magia che si ripete il prossimo 22 luglio, sempre alle 19, ma questa volta alle Fonti di Pescaia con "Fiabazar" (a cura dei Topi Dalmata). Novelle toscane di Siena e dintorni che accompagneranno gli spettatori in mondi magici ed evocativi e che prenderanno vita grazie alla voce di un vero cantastorie a ritmo di musica dal vivo, affabulazione e improvvisazione in un susseguirsi di personaggi sempre nuovi.Anche questa volta saranno presenti stand per degustare la birra a chilometro zero, di alta qualità, frutto delle colline senesi: “La Diana”.La rassegna si concluderà il 30 luglio in Fontebranda con "Quale Pia?" a cura di Ensarte. Una rappresentazione itinerante dedicata a Pia de’ Tolomei da Piazza Matteotti lungo i vicoli che portano a Fontebranda.Per assistere agli spettacoli si dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni anti Covid-19. Tutte le serate sono a ingresso gratuito su prenotazione (0577/226406 - info@verniceprogetti.it ).