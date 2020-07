''Pulcinella in fabula'' e ''Pindarico'' i prossimi spettacoli del cartellone estivo dei Teatri di Siena ''SiParte''

Nuovo appuntamento martedì ore 18.30 nel Cortile del Podestà con i burattini di Italo Pecoretti

Secondo appuntamento a Siena dedicato ai burattini ad opera del Teatro delle dodici lune. Domani sera, mercoledì 22 luglio ore 18.30 all’interno del Cortile del Podestà, con “Pulcinella in fabula”. Tutti conoscono la fiaba di Cappuccetto Rosso ma questa volta non sarà da sola a percorrere il temuto sentiero nel bosco, con lei ci sarà niente meno che Pulcinella, che scambiandola per la sua innamorata Teresina insisterà nel volerla accompagnare suo malgrado fino alla casa della nonna. Pulcinella però non si aspetta di incontrare il presuntuoso Cacciatore e tanto meno il terribile Lupo cattivo. Tra malintesi ed equivoci il lieto fine è comunque garantito.Giovedì 23 luglio, ore 21.30, in Fontebranda, sarà invece di scena il teatro di strada con il Circo Improvviso/Terzo Studio e lo spettacolo di animazione “Pindarico”. La storia di un volo in bilico tra il reale e l'immaginario. Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Si gonfia il pallone della mongolfiera al grido di “Tutti A Bordo, Si Parte!”.Si ricorda che per lo spettacolo dei burattini è necessario prenotare all’indirizzo mail teatrisiena@comune.siena.it