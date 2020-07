Chianti Festival: nuove serate fra danza, musica e legame con il territorio

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio nuovi appuntamenti con il cartellone estivo a Castelnuovo Berardenga e Castellina in Chianti

Danza, musica e legame con il territorio animano i prossimi appuntamenti con il Chianti Festival 2020 promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Martedì 28 luglio la manifestazione farà tappa a Castelnuovo Berardenga con un doppio appuntamento: la Chiesa dei Santissimi Giusto e Clemente ospiterà la performance di danza Io, lei, me realizzata dalla compagnia Atacama con il contributo del MIBACT, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Dipartimento dello Spettacolo, mentre il Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata, farà da cornice alla serata musicale Flanella for Folks - musica country. Mercoledì 29 luglio il Chianti Festival si sposterà a Castellina in Chianti, nella Sala del Cinema Italia, con lo spettacolo Le donne del Chianti curato da Daniela Morozzi e Matteo Marsan e prodotto da Lo stanzone delle Apparizioni. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.15 e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.Informazioni. Il Chianti Festival andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età e toccherà Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con serate di musica, danza, prosa e spettacoli di animazione per i più piccoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.