''Musica Resiliente'', al via la rassegna alla Rocca di Montestaffoli

Venerdì 24 luglio alle ore 21.30 nel Parco della Rocca di Montestaffoli al via Musica Resiliente, rassegna di musica pensata in tempo di covid perché "La musica resiste, per sé stessa e per gli altri!”.



Un gruppo di associazioni musicali: Music Tribe, la Filarmonica Puccini, Fiofa propongono un cartellone di spettacoli per questa estate difficile, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Gimignano.



Il Festival nasce per dare una speranza agli artisti bloccati dall’emergenza covid e al tempo stesso offrire qualche serata di svago per i cittadini e i turisti della città turrita a ritmo di musica.



Si apre con due serate dedicate alla musica classica: la Filarmonica Puccini eseguirà un omaggio al Maestro Ennio Morricone venerdì 24 luglio, sabato 25 luglio sarà la volta della celebre opera di Giacomo Puccini, La Traviata.



Domenica 26 luglio inizierà lo spazio per la canzone di autore. L’associazione F.I.O.F.A. presenterà la XXXVIII edizione di Spazio d’Autore un premio di tradizione per la canzone italiana. Fra i vari interpreti che animeranno la serata sarà dato un riconoscimento al cantante Alberto Fortis.



Da lunedì 27 luglio e fino al 1 agosto sarà un susseguirsi di serate fra note jazz e musica cantautoriale. Musicisti di livello nazionale ed internazionale si esibiranno sul palco della Rocca di Montestaffoli per dare il loro contributo alla resilienza.



Lunedì 27 luglio Mauro Grossi in Piano solo a cercar le stelle. Uno dei più raffinati e talentuosi pianisti italiani in un coinvolgente concerto di piano solo per ascoltare sonorità incredibili accompagnato da Raffaello Pareti al contrabbasso e Francesco Petreni alla batteria.



Martedì 28 luglio Face Off Cosimo Zannelli e Federico Sagona, due poliedrici musicisti con alle spalle tour di prestigio (Litfiba, Gianni Morandi, etc.) si sfidano a colpi di voce, piano e chitarra acustica sul dualismo Beatles-Rolling Stones.



Mercoledì 29 luglio Una notte in Italia. Un viaggio nella musica italiana d’autore.



Giovedì 30 luglio Pezza Quintet. Musica trasversale dall’Italia al mondo (da Silvestri a Bowie, da Pino Daniele ai Pink Floyd, da Zucchero ai Depeche Mode) con 5 musicisti poliedrici straordinari.



Venerdì 31 luglio The Fullertones. Presentazione del loro disco inedito di Rock blues



Sabato 1 agosto Franco Fabbrini Trio. Da Siena Jazz un coinvolgente trio per spaziare nel mondo degli standard jazz.



Il progetto, con il patrocinio del Comune di San Gimignano, è stato sostenuto dai Lions San Gimignano, Valdelsa e Siena Torre di Mezzo. Un ulteriore contributo è arrivato da alcuni sponsor locali che si sono fatti carico delle spese amministrative. L’intera gestione tecnica è stata donata dall’associazione musicale Music Tribe. Tra i musicisti che prenderanno parte alle performance si segnalano Mauro Grossi, Franco Fabbrini, Lello Pareti, Cosimo Zannelli, Luca Ravagni; il premio alla carriera per spazio d’autore sarà consegnato ad Alberto Fortis.



Nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 tutti gli spettatori devono indossare la mascherina-



I concerti del 24, 27, 28, 29, 30, 31 luglio e 1 agosto sono ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30. in caso di pioggia i concerti potranno essere riprogrammati.



Info: Pro Loco di San Gimignano tel 0577 940008; 334 1005461

PARCHEGGI tariffa gratuita serale a partire dalle ore 18.00 fino al 31 luglio. Successivamente tariffa unica serale di € 1,00.