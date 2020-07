Riapre il bando ''Siena Città Aperta'' 2020

A seguito dell’emergenza Covid-19 e al blocco di tutte le attività artistiche e culturali, l’Amministrazione comunale di Siena ha deciso di riaprire, giovedì 30 luglio, il bando dell’edizione 2020 della rassegna “Siena, Città Aperta IV edizione”, rivolto alle compagnie artistiche senesi che ha come tema: “La città e i suoi teatri, luoghi fisici e reali di inclusione e welfare”. Una riflessione sul cosa si può interpretare per senso di comunità, attraverso i linguaggi artistici della prosa, della musica, della danza.Il Festival, promosso dal Comune, Fondazione MPS, Vernice Progetti Culturali, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri chiama così di nuovo a raccolta, dal 30 luglio al 15 settembre (con scadenza alle ore 12), gli artisti locali a presentare i loro progetti: una sola proposta in qualità di capofila. I migliori (due di prosa, due di danza e due di musica), selezionati da una Commissione di valutazione, andranno in scena nella seconda metà dell’anno.Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e i requisiti richiesti visitare: https://www.comune.siena.it/La-Citta/Cultura/Teatri/Siena-Citta-Aperta-2020