Chigiana, il ''teatro delle percussioni'' alla chiesa di Sant'Agostino

Tornano i suoni emozionanti delle percussioni del Chigiana Percussion Ensemble, giovedì 30 luglio, alle 21.15, nella chiesa di Sant’Agostino. Un’altra serata dedicata al magico mondo del “teatro delle percussioni” da Oursounds, il sesto Chigiana International Festival & Summer Academy, dopo quella dedicata al compositore John Cage.Il Chigiana Percussion Ensemble diretto dal maestro Antonio Caggiano, una delle realtà strumentali più interessanti della scena musicale contemporanea, a cui ha dato vita l’Accademia Chigiana, proporrà Inlets di John Cage in apertura di concerto, per poi interpretare Time and Money di Pierre Jodlowski, I funerali (NN) di Francesco Filidei, Kvadrat di Vinko Globokar e, in chiusura di serata, Psychopompos di Giorgio Battistelli.Biglietti acquistabili online al sito www.chigiana.org