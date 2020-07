Chianti Festival: danza e prosa sotto le stelle a Villa a Sesta e San GusmÃ¨

Continuano gli appuntamenti promossi dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Fondazione Toscana Spettacolo onlus

Il Chianti Festival continua ad animare il territorio di Castelnuovo Berardenga con serate culturali sotto le stelle. Il cartellone, promosso insieme ai Comuni di Castellina in Chianti e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, riprende venerdì 31 luglio nella frazione castelnovina di Villa a Sesta con la performance di danza, Pia, curata da Motus Danza (ingresso libero), mentre domenica 2 agosto il Chianti Festival farà tappa a San Gusmè, in Piazza Castelli, con lo spettacolo di prosa Supersocrates - table soccer theater in compagnia del Teatro Elettrodomestico (biglietto di ingresso 6 euro). Gli appuntamenti iniziano alle ore 21.15 e sono organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.Informazioni. Il Chianti Festival andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età e toccherà Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con serate di musica, danza, prosa e spettacoli di animazione per i più piccoli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.