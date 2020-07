Nuove opere per musicisti distanziati al 45Â° Cantiere: prime assolute sonorizzano Piazza Grande

Proseguono gli eventi del 45° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Nuove creazioni in prima assoluta pensate per musicisti distanziati e su musiche originali di David Graham, Claus Kühnl, Norberto Oldrini, Olivier Durendal eseguite dall’Ensemble degli Intrigati diretto da Roland Böer (ore 21.30), il concerto finale della masterclass tenuta dal soprano Ines Salazar a San Casciano dei Bagni (ore 21.30), il Cherubini Sax Quartet a Sinalunga (ore 21.30) e il duo formato da Giacomo Bianchi al violino e Giordana Della Rosa al Cortile delle Carceri (ore 18). Le diverse declinazioni musicali costellano il programma di venerdì 31 luglio al Cantiere Internazionale d’Arte, la cui 45esima edizione è in corso tra Montepulciano e la Valdichiana.L’appuntamento pomeridiano al Cortile delle Carceri è affidato al violino di Giacomo Bianchi e al pianoforte di Giordana della Rosa (ore 18.30, piazza Grande 2). Il programma percorre tre autori d’inizio Novecento, la Sonata in sol minore di Claude Debussy, la Sonata in si minore di Ottorino Respighi e la Sonata n. 2 in re maggiore op. 94 bis di Sergej Prokof’ev.C’è poi un progetto tra i più attesi e originali di quest’anno, ovvero Echi d’istanti, il concerto per musicisti distanziati che presenta in prima assoluta brani commissionati ad autori di diversa estrazione: Olivier Durendal, David Graham, Claus Kühnl e Norberto Oldrini (ore 21.30, piazza Grande). Le partiture sono state pensate per una inedita sonorizzazione della Piazza Grande di Montepulciano, scenario rinascimentale dove gli strumentisti dell’Ensemble degli Intrigati saranno ben separati, per portare alle estreme conseguenze artistiche le disposizioni sanitarie di questo passaggio storico. Così, in apertura è prevista la creazione del francese Olivier Durendal, Fanfare de la clarté du ciel per tromba e timpani. In Fortschrittsoptimist (Ottimista di progresso) dell’inglese David Graham, musicisti affacciati dalla terrazza e dalla torre campanaria del Palazzo Comunale si esibiranno con altri componenti strumentali posti sul palcoscenico in Piazza Grande, mentre cinque percussionisti scandiranno il tempo dall’esterno della location, fuori dalla visuale del pubblico in un epilogo sorprendente. Ha optato, invece, per una collocazione geometrica, il tedesco Claus Kühnl nella serenata Con suoni e canti, immaginando un quintetto d’archi al centro della piazza, con il pubblico tutto attorno e due sassofonisti e due percussionisti sistemati agli angoli del quadrilatero. Norberto Oldrini, infine, propone una composizione denominata Gravity, che sperimenta il suono nel vuoto e nello spazio aperto, in una sorta di rapporto gravitazionale tra musicisti.In contemporanea a San Casciano dei Bagni, si terrà il concerto finale della masterclass di Ines Salazar, soprano venezuelano di fama mondiale (ore 21.30, piazza della Repubblica). A Sinalunga va in scena Midnight Sax con il Cherubini Sax Quartet, vincitore del Concorso Pinsuti di Sinalunga 2019 (ore 21.30, piazza Biancalana). Simone Brusoni, Adele Odori, Leonardo Cioni, Ruben Marzà eseguiranno un brillante excursus contemporaneo coniugando autori quali Iturralde, Coco, Musorgskij, Hisaishi, fino ai temi più popolari di Ennio Morricone, Michael Nyman e Scott Joplin.Con la direzione artistica di Roland Böer e il coordinamento artistico di Giovanni Oliva, il 45° Cantiere è sostenuto da MiBACT, Regione Toscana, Comune di Montepulciano, Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania. Info e programma completo sul sito https://www.fondazionecantiere.it/it/ - Biglietti online su www.vivaticket.com . Prenotazioni consigliate: prevendita@fondazionecantiere.it / 0578 758473