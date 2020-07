A Jazz & Wine in Montalcino arriva ''Parientes'' con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite

Sabato 1 agosto nell’incredibile scenario dell’Abbazia di Sant’Antimo uno spettacolo trascinante, fatto di musiche, di storie e di esperienze di vita

Una location unica al mondo per uno spettacolo denso di emozioni: domani, sabato 1 agosto, a Jazz & Wine in Montalcino, PEPPE SERVILLO (voce), JAVIER GIROTTO (sax soprano e baritono) e NATALIO MANGALAVITE (piano, tastiere, voce), presentano “PARIENTES” un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell'immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa.Uno spettacolo trascinante, fatto di intense musiche, di storie e di esperienze, per una notte da non perdere, impreziosita da un palcoscenico allestito in un luogo unico ed irripetibile, quello dell’Abbazia di Sant’Antimo.Capita a volte di trovarsi dall’altro capo del mondo e di incontrare inaspettatamente qualcosa che ci appartiene e che forse avevamo dimenticato.Questo è successo a Girotto, Servillo e Mangalavite, in particolare quando i due argentini hanno riconosciuto nell’incontro una possibilità di ritorno alla propria cultura condotto senza retorica, ma giocando in prima persona la scommessa di scrivere canzoni “nuove”. Canzoni “antiche” si direbbe viceversa per Servillo, che può frequentare così paesaggi classici del fare musica popolare senza il rischio della ridondanza e della citazione.Peppe Servillo, nato a Caserta, è fondatore cantante e autore dei testi del gruppo AVION TRAVEL con cui pubblica numerosi album e con cui, oltre ad ottenere numerosi riconoscimenti, nel 2000 vince il Festival di Sanremo. Servillo è anche attore nel film “La felicità non costa niente” di M. Calopresti, e nel film “Tipota” scritto e diretto da Fabrizio Bentivoglio con cui collabora anche come coautore di testi.Javier Edgardo Girotto nasce a Cordoba (Argentina) e comincia a studiare il sax all'età di dieci anni, percorso che lo porta a specializzarsi presso il Conservatorio Provinciale di Cordoba in sax e flauto traverso. All'età di 21 anni si trasferisce a Boston (USA) dove si diploma in Professional Music al Berklee College of Music. Fondatore e Leader degli AIRES TANGO, la sua musica è un misto di tango, jazz, etnica, caratterizzato da molta improvvisazione, scrittura e arrangiamento. Collabora con il quintetto di Roberto Gatto (batteria) col quale suona ormai da 8 anni e lavora con molti altri artisti.Natalio Luis Mangalavite, argentino vive da quasi vent’anni in Europa, dove ha lavorato nell’ambito della musica pop e jazz. Ha accompagnato per quasi 15 anni Ornella Vanoni nei suoi concerti e ha lavorato al fianco di altri musicisti jazz e world come Paolo Fresu, Horacio del negro Hernandez, Furio Di Castri, Antonello Salis, Michele Ascolese (progetto tango LUIS Y MIGUEL), il dj PIERANDREA THE PROFESSOR (progetto DNA).La rassegna che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, l’azienda vinicola Banfi e il Comune di Montalcino si concluderà domenica 2 agosto in Piazza del Popolo di Montalcino con ROSALIA DE SOUZA e il suo quintetto. Voce internazionale, la cantante brasiliana presenterà “Il Brasile che mi piace”, uno spettacolo in cui propone i brani che l’hanno resa apprezzatissima interprete nei suoi tre lustri di carriera.La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Paolo Rubei (Alexanderplatz di Roma) che, con passione e competenza, prosegue nel percorso musicale tracciato dal compianto padre Giampiero, ispiratore e ideatore di questo unico festival musicale.Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle ore 21.45.Informazioni e prenotazioni0577 840111 – 348 2302870 - marketing@banfi.it