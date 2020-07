Chigiana Festival, concerto del corso di Direzione d’orchestra

Siena, sabato 1 agosto, piazza Jacopo della Quercia, ore 21.15

Saranno i giovani allievi, provenienti da tutto il mondo, dei corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana ed in particolare quelli della classe di Direzione d'orchestra, tenuta dal maestro Daniele Gatti con Luciano Acocella in qualità di docente associato, ad essere protagonisti del concerto di sabato 1 agosto, alle ore 21.15 in Piazza Jacopo della Quercia a Siena.Saranno loro a dare vita alla serata dedicata interamente a composizioni per archi del secolo scorso, valida per la sesta edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, Oursounds. In programma la Suite per orchestra d’archi di Leós Janàček, il Divertimento per archi di Béla Bartók, i Cinque pezzi op. 5 di Anton Webern e Apollon Musagète di Igor Stavinskij.Sul palco i ragazzi del corso di direzione d’orchestra dell’Accademia Chigiana si alterneranno alla guida di un’orchestra dall’alto profilo qualitativo che a sua volta è espressione del talento giovanile: l’OGI – Orchestra Giovanile Italiana.Biglietti acquistabili online al sito www.chigiana.org