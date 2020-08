Chianti Festival: a Castellina e Villa a Sesta spazio alla cultura per i piÃ¹ piccoli

Mercoledì 5 agosto appuntamento a Castellina in Chianti. Giovedì 6 tappa a Villa a Sesta

Il Chianti Festival è anche cultura a misura di bambino. Mercoledì 5 agosto il Parco delle Casce, a Castellina in Chianti, sarà la cornice dello spettacolo Filastrock, Rime a ritmo di musica prodotto da LaLut associazione culturale, mentre giovedì 6 agosto Villa a Sesta, nel comune di Castelnuovo Berardenga, ospiterà la magia e la giocoleria di Gunter Rieber e del suo Gunteria Street Show, pronto a coinvolgere i bambini e le loro famiglie fra recitazione, pantomima, clownerie ed equilibrismo sul monociclo alto.Informazioni. I due appuntamenti prevedono un biglietto di ingresso di 2 euro. Il Chianti Festival, promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail info@teatrovittorioalfieri.com. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire anche il sito www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival.