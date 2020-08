Rapolano Terme, dal viaggio nel tempo con il DJ set vintage di Mirco Roppolo ai Last Nuts con il tributo alla musica di Etta James

Nella piazza del Teatro, venerdì 7 e sabato 8 agosto, doppio appuntamento con la musica firmato Cacio&Pere

Venerdì 7 agosto dalle ore 20.00, ad ingresso libero, viaggio nel tempo nella Piazza del Teatro di Rapolano Terme, con il DJ set vintage di Mirco Roppolo realizzato con vinili e nastri, su apparecchi vintage originali, restaurati e funzionanti: dal jazz al beat, dalla musica italiana anni ’60 al lounge più sensuale, dal rock britannico al funky più ritmico…tutti quei pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale.Mirco Roppolo, fondatore dell'emittente Radio 3 Network e collezionista che si occupa del restauro elettronico ed estetico di apparecchiature che hanno segnato la storia del mondo dell’elettronica applicata al suono del secolo scorso, sarà il protagonista di una serata da godere ascoltando musica e curiosando su apparecchiature che hanno segnato la storia dell’elettronica applicata al suono, che oltre alla consacrazione dell'estetica vintage vuole porre l'attenzione sul collezionismo non come mero accumulo di oggetti, ma come risorsa storica a salvaguardia della memoria.Si tratta di un percorso storico-culturale, con la messa “in onda” di pezzi storici, della musica italiana e internazionale, attraverso gli apparecchi restaurati e funzionanti che saranno “in azione” per consentire anche alle nuove generazioni di ascoltare la musica dai nastri, dai dischi o dalle radio a valvole.Sabato 8 agosto alle ore 22.00, ad ingresso libero, saliranno sul palco i Last Nuts, con il progetto che nasce come tributo alla musica di Etta James, pseudonimo di Jamesetta Hawkins, icona della black music, inserita sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Blues Hall of Fame.L'intento del gruppo (Irene Pareti alla voce, Giovanni Benvenuti al sax, Emanuele Marsico alla tromba, Matteo Guerrini alla chitarra, Filippo Turillazzi al basso, Saverio Cacopardi alla batteria) è quello di omaggiare i più grandi successi della cantante proponendo le hit che l'hanno resa celebre in tutto il mondo tra gli anni '50 e '60.Le serate fanno parte di un cartellone di eventi patrocinati dal Comune di Rapolano Terme, in collaborazione con l’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme e l’Associazione Culturale TV Spenta.Tutti gli spettacoli sono su prenotazione ed a numero chiuso con rispetto delle misure anti-Covid.Informazioni: 334 702 3163 / pagina Facebook Cacio&Pere / www.billetto.it