''Catastrofe Annunciata'', torna Visionaria Film Festival

A Sovicille, Rosia e San Rocco, il 13, 20 e 27 agosto con proiezioni all'aperto, ad ingresso gratuito

Torna Visionaria Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio più longevo e prestigioso d'Italia. Dalla collaborazione con il Comune di Sovicille nasce la rassegna "Catastrofe Annunciata", una selezione di pellicole dedicata all'ambiente che ci fa riflettere sui pericoli a cui stiamo andando incontro.Storie vere come quella della fabbrica di amianto “Eternit” di Casale Monferrato che ha causato 3.000 morti e della terra dei fuochi - la Campania - martoriata dall'inquinamento e da una gestione criminale del sistema dei rifiuti, ma anche storie di fantasia che ipotizzano disastri ambientali nemmeno poi così lontani dalla realtà, come l'avvento di una tempesta glaciale. I film scelti dal direttore artistico Franco Vigni saranno proiettati alle 21.30, con ingresso gratuito e all'aperto, rispettando le norme di distanziamento sociale per il contenimento del Covid19, durante le tre serate del festival."Pur di generi e approcci diversi, i tre film scelti per la rassegna – due di produzione italiana e uno americana – sono accomunati da una stessa tematica: la questione ambientale, e in particolare le conseguenze nefaste dovute all’intervento dell’uomo - spiega Franco Vigni -. Tre opere che sono specchio e riflesso di un mondo che sta vieppiù andando incontro a un crescente sfacelo ambientale e ad una catastrofe annunciata, tra polveri di amianto che saturano il cielo e devastano i polmoni di chi le respira, territori umani e geografici controllati dai trafficanti di rifiuti, cambiamenti climatici dovuti al surriscaldamento globale dagli effetti apocalittici. Tre film che, seppur in modo differente, intendono smuovere le nostre coscienze, oltre che le nostre emozioni".IL PROGRAMMA. Giovedì 13 agosto a Rosia nel giardino dell'Istituto Comprensivo "Lorenzetti" in Via della Murata, è prevista la visione di "Un posto sicuro" di Francesco Ghiaccio (Italia 2015). Una storia d'amore sullo sfondo del processo alla fabbrica di amianto “Eternit” di Casale Monferrato, la cittadina piemontese dilaniata dalle esalazioni delle polveri cancerogene, che, dopo più di 30 anni, hanno causato 3.000 morti e ancora tantissimi malati. Giovedì 20 agosto in Piazza Marconi a Sovicille sarà proiettato "The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo" di Roland Emmerich (Usa, 2004). La trama è molto interessante: a causa di strani avvenimenti atmosferici, il paleoclimatologo americano Jack Hall e il suo collega scozzese Rapson ipotizzano l'avvento di una nuova 'glaciazione'. I loro timori vengono confermati quando scoprono che sta per prepararsi una tempesta globale che investirà il pianeta e lo farà piombare in una nuova Era Glaciale. Mentre cerca di avvertire la Casa Bianca dell'imminente disastro ambientale, Hall però deve riuscire anche a raggiungere la città di New York per salvare suo figlio Sam che si trova nella biblioteca pubblica di Manhattan. Gran finale il 27 agosto a San Rocco nei giardini della Scuola elementare di Via G.da Verrazzano con la visione di "Biutiful cauntri" documentario di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero del 2007 che affronta la tematica della crisi dei rifiuti e dell'inquinamento in Campania. In una regione oppressa dalla camorra e dalla cosiddetta ecomafia, lo smaltimento illegale dei rifiuti e il dilagare di discariche abusive provocano ingenti danni ad allevamento e agricoltura, causando un lento e inesorabile avvelenamento della popolazione. I film saranno preceduti dalla proiezione del promo della Fondazione Musei Senesi dal titolo "Un territorio, tante storie".Si ricorda che per tutti gli eventi del cartellone estivo è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo email info@prolocosovicille.it o al numero 0577 314503 dell’Ufficio Informazioni Turistiche.