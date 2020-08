Gaiole presenta Gunteria street show, al Chianti Festival mercoledÃ¬ 19 agosto

Dalla precisione di un orologio svizzero al mondo di Alice, a Gaiole in Chianti, il Chianti Festival mercoledì 19 agosto, alle 21.15 porta in scena "Gunteria street show", nel parco pubblico comunale (giardini delle scuole). Ingresso libero.Gunteria è uno spettacolo che si rinnova continuamente e si adatta ai luoghi in cui viene realizzato. Ci troviamo nella Gunteria, uno spazio surreale dove parlano il mimo, il clown, il giocoliere e l’illusionista. Tutto si rincorre per l’intero spettacolo. Nelle mani di Gunter art Klamauk oggetti quotidiani come sedie, piatti e scope rendono la vita di tutti i giorni uno stralunato paese delle meraviglie.Un racconto comico e poetico che utilizza il linguaggio espressivo del teatro di strada, in continua complicità con il pubblico. Si tratta di una produzione Art Klamauk/contratto cooperativa CITA.Il Chianti Festival è promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus per la direzione artistica di Matteo Marsan.