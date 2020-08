Montepulciano, concerto di canto lirico a Palazzo Ricci

Seconda master class e secondo concerto di questa mini stagione anti-covid dell’Accademia renana di Palazzo Ricci a Montepulciano.



Due maestri d’eccezione: la soprano Ulrike Sonntag che ha attraversato trent’anni di successi in Germania e Thomas Seyboldt, pianista ma soprattutto preparatore di cantanti per ciò che riguarda non solo il canto e l’interpretazione liederistica ma anche l’organizzazione specialistica del loro impegnativo mestiere.



Gli allievi della loro master si presentano in concerto con un repertorio che abbraccia tutto il vasto panorama di questa romanza tipicamente tedesca che Schubert e Schumann portarono alla loro massima espressione. Da Schubert e Schumann si passa a Hugo Wolf e Mozart e da Donizzetti a J. Massenet per finire con Händel, R. Strauss e altri. Al pianoforte Olga Wien.



L’appuntamento è per sabato 15 agosto alle ore 11.00 nel Cortile di Palazzo Ricci a Montepulciano.

Biglietti 7€/5€ studenti e residenti.