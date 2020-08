Enzo Pietropaoli e Ugo Sani nel fine settimana di ''Sarteano Jazz & Blues''

Concerti e altre iniziative tra il 21 e il 22 agosto

Sarteano Jazz & Blues si presenta con una edizione piena di orgoglio, la numero 31 e con due appuntamenti a ingresso gratuito in piazza San Lorenzo: il concerto di Ugo Sani e la sua band, dal titolo “A parte me” (venerdì 21 agosto, ore 21,30); Enzo Pietropaoli con il suo “Yatra Quartet” l’indomani (22 agosto, sempre alle ore 21,30). Oltre al concerto anteprima che si è svolto lo scorso 5 agosto al Chiostro Cennini con gli "Electric Circus", completano il cartellone le conferenze multimediali con Stefano Zenni, nei giorni dei concerti, al teatro degli Arrischianti (ore 18).Insieme a Ugo Sani (pianoforte e voce) saliranno sul palco sarteanese Diego Perugini (chitarra e violino), Luca Ravagni (sax, clarinetto e tastiere), Franco Fabbrini (contrabbasso e basso elettrico), Gianluca Meconcelli (batteria). Con Enzo Pietropali (contrabbasso) si esibiranno invece Fulvio Sigurtà (tromba), Enrico Zanisi (piano), Alessandro Paternesi (batteria). Questo è lo spettacolo più atteso. Pietropaoli, genovese di nascita ma in pratica cresciuto a Roma, già nel 1975 dette vita a un trio con Danilo Rea e Roberto Gatto. Quindi, nel 1997, forma sempre con Danilo Rea e con Fabrizio Serra i “Doctor 3”, subito premiati per il miglior disco jazz italiano. Nel corso della sua ultra trentennale carriera si è esibito in tutti i continenti, suonando con i più grandi strumentisti, tra i quali Chet Baker, Lester Bowie, Enrico Rava, Woody Shaw, Steve Grossman, Lee Konitz, Archie Shepp, Phil Woods, Richard Galliano, Enrico Pieranunzi, Norma Wynstone, John Abercrombie, Pat Metheney, John Scofield, Kenny Clarke, Billy Cobham, Paolo Fresu.Questa edizione di Sarteano Jazz & Blues è parte integrante del cartellone estivo, organizzato dal Comune e da varie associazioni, sotto il titolo “Wake up Sarteano”. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie per i concerti) contattare l’ufficio turistico: telefono 0578 269204, mail turismo@comune.sarteano.si.it