Gaiole in Chianti: Barba Fantasy Show al Chianti Festival

Ultimo appuntamento con il Chianti Festival 2020 a Gaiole in Chianti: mercoledì 26 agosto, alle 21 e 15, al parco pubblico comunale (giardino delle scuole), si terrà lo spettacolo “Barba Fantasy show”, una produzione Factory Tac, di e con Edoardo Nardin. Ingresso libero.Uno show che strabilia i bambini e diverte gli adulti con numeri di teatro fisico, circo e illustrazioni. Il pubblico diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena.Il Chianti Festival è promosso dai Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus per la direzione artistica di Matteo Marsan.