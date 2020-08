PIA torna a Sovicille con la danza dei Motus

Mercoledì 26 agosto la danza al Museo Etnografico del Bosco di Orgia

Mercoledì 26 agosto alle ore 21,15 la suggestiva cornice del Museo Etnografico del Bosco di Orgia ospita lo spettacolo “PIA”, nuova produzione della Compagnia Motus, presentata al pubblico nell’ambito della rassegna “Sovicile d’Estate”, organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus in collaborazione con il Comune di Sovicille e sostenuta da Banca Centro Toscana Umbria.“PIA”, spettacolo che rientra nel progetto produttivo triennale della Compagnia sostenuto dalla Regione Toscana, porta sul palco la figura simbolo di Pia de’ Tolomei, per raccontare una violenza domestica ingiusta e cruenta come quelle che si registrano ogni giorno nel nostro Paese. La simbologia adottata fa ovviamente riferimento alla storia dantesca ma la proietta nel presente senza soluzione di continuità, esattamente come la violenza che da secoli si perpetua sul corpo delle donne e che non si è arrestata nemmeno nel corso del recente lockdown dovuto alla pandemia.Un corpo di giovane donna costretto nello spazio di un castello-prigione, aggredito e scaraventato dalla finestra, costituisce il fulcro dell’opera della coreografa Martina Agricoli, ed è ragione stessa della ricerca gestuale che è interpretata da Ilaria Fratantuono, Mattia Solano e dalla stessa Martina Agricoli, su regia di Rosanna e Simona Cieri.Lo spettacolo, prevede un biglietto simbolico di ingresso di € 2 e, per ragioni legate alla sicurezza, la prenotazione è obbligatoria.Per informazioni e prenotazioni: 0577.314503 - 0577.1523680 - info@prolocosovicille.it