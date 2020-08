Il film giapponese ''Akira'' per ''E...state all'Isola''

Il 27 agosto alle 21.45 nel giardino pubblico di via della Mercanzia ad Isola d'Arbia

Ultimo appuntamento, il 27 agosto, a ingresso libero, alle 21.45, nei giardini di via della Mercanzia, con il cinema all’aperto dedicato ai ragazzi di “E…state all’Isola”.A chiudere la stagione estiva del grande schermo nata dal progetto “Giovani nei quartieri” volto a proporre momenti di svago e socializzazione ai residenti dell’Isola d’Arbia, è il capolavoro giapponese “Akira” di Katsuhiro Ōtomo. Un film ispirato all’omonimo fumetto che ha reso l'animazione nipponica più popolare in Occidente.Nel 2019 post-atomico di una neo-Tokyo dilaniata da violenza e scontri tra governo e ribelli, il più giovane di una gang di motociclisti, Tetsuo, si scontra con uno strano ragazzino, finendo per attirare l'attenzione di misteriosi agenti governativi che lo rapiscono per sottoporlo a esperimenti. Da qui una mutazione nella psiche di Tetsuo che sfuggirà al controllo di chiunque.