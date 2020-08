Benvenuta Dolce Vita: al Valdichiana Outlet Village torna la Village Night

Sabato 29 agosto serata di musica ed eccellenze: il piatto speciale dello chef Barbieri e i vini di Sting, Bocelli, Al Bano, Michele Placido e Cavalli

Un brindisi alla Dolce Vita, per una magica serata di fine agosto nella cornice stellata del Valdichiana Outlet Village: sabato 29 torna la "Village Night”, l’evento che propone l’eccellenza dei vini toscani e nazionali, degustazioni food e il piatto ideato appositamente per Land of Fashion dallo chef Bruno Barbieri, il tutto accompagnato da dj set e musica live.“Torniamo con piacere ad ospitare la Village Night - spiega Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village - evento che si svolgerà applicando tutti gli elementi e le precauzioni di attenzione attivati fin dalla riapertura post lockdown del Village e che garantiscono, insieme ad un’attenta vigilanza sull’effettivo rispetto delle regole, massima sicurezza e tranquillità ai nostri visitatori”. Quindi distanziamento, divieto di assembramento e utilizzo della mascherina, caratterizzeranno questa edizione della Village Night, destinata a riaffermare l’alto livello qualitativo delle produzioni vitivinicole ed enogastronomiche proposte.Oltre alle migliori cantine toscane e alle birre artigianali, saranno infatti protagonisti i vini del Franciacorta, del Friuli, di Mantova e della Puglia, in una sorta di fil rouge che unisce i territori della Land of Fashion. Spiccano produzioni provenienti da cantine di proprietà di celeberrimi personaggi: tra i vini presenti alla Village night, infatti, quelli della Cantina della star internazionale Sting, etichetta “Il Palagio” di Figline Valdarno, di Albano Carrisi, con l’etichetta “Al Bano”, “Il Volpone” dell’attore e regista Michele Placido, il vino del Maestro Andrea Bocelli, “Bocelli 1831”, ed il “Tenuta degli Dei” dello stilista Roberto Cavalli. Non potrà mancare un brindisi con il “Dolce Vita” Martini, autentica celebrazione del tempo in cui i cocktail erano sinonimo dell’omonimo brand italiano, che è ancora protagonista al Village con la mostra dei manifesti pubblicitari storici.A proposito di nomi italiani conosciuti in tutto il mondo, c’è la firma del grande chef stellato Bruno Barbieri su un piatto speciale, creato per celebrare al meglio Valdichiana Outlet Village e i prodotti del territorio toscano: panzanella piccante con tartare di Chianina, olio alle erbe aromatiche e polvere di pecorino di Pienza, che verrà proposto in degustazione streetfood dalla postazione in piazza.“La Village Night vuole celebrare la Dolce Vita e il buon vivere toscano, esaltandone le eccellenze apprezzate in tutto il mondo - dichiara Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village - ma diventa anche un’imperdibile occasione di shopping. Infatti i nostri punti vendita resteranno aperti fino alle 23, proponendo sconti dal 50 al 70% sulla collezione primavera estate”.