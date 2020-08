Recital di Jacob Leuschner a Palazzo Ricci di Montepulciano

Lunedì 31 agosto alle ore 18 nel Salone di Palazzo Ricci di Montepulciano, si presenta per un concerto speciale per tutti gli amici dell’Accademia di Palazzo Ricci. In occasione del 250° compleanno di

Ludwig v. Beethoven il pianista Jacob Leuschner eseguirà la Sonata n. 27 in mi minore, op. 90 e la Sonata n. 29 in si bemolle maggiore, op.106 per “Hammerklavier”; la più lunga di Beethoven (1167 battute) e una delle più complesse dal punto di vista armonico e dell'impegno tecnico.



Jacob Leuschner ha altrettanto successo sia come solista, esecutore di musica da camera che come pedagogo di pianoforte. Insegna come professore alla Musikhochschule di Detmold. Ha vinto numerosi premi internazionali trai quali il Viotti (Vercelli), il Rina Sala Gallo (Monza) e anche il Premio Possehl Musica, il Premio Kai-Uwe v. Hassel e il Wiesbaden Mozartpreiss. Il suo repertorio spazia dal classicismo viennese al modernismo classico. Più volte ha eseguito tutte le sonate per pianoforte di Beethoven, Schubert e Mozart in cicli di concerti.



Biglietti 10€ / 5€ studenti e residenti