Valdichiana Outlet Village: incanta la Village Night della Dolce Vita

Una serata magica nell'incanto della Land of Fashion di Foiano della Chiana: la Village Night ha riscosso generale apprezzamento da parte dei tanti visitatori del Valdichiana Outlet Village.L'evento, che si è svolto ieri nel rispetto delle norme di distanziamento e con il puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione personale, ha proposto il meglio delle produzioni enogastromiche toscane e degli altri territori della Land of Fashion.Grande apprezzamento per i vini dei vip, quelli della cantina della star internazionale Sting, etichetta “Il Palagio” di Figline Valdarno, di Albano Carrisi, dell’attore e regista Michele Placido, il vino del Maestro Andrea Bocelli ed il “Tenuta degli Dei” dello stilista Roberto Cavalli, oltre al cocktail “Dolce Vita” Martini e al piatto speciale firmato dallo chef stellato Bruno Barbieri. Le degustazioni sono state accompagnate da dj set e musica live. Di gran classe i figuranti, ragazze e ragazzi che hanno indossato la moda evergreen anni '60. Straordinaria la coreografia, con richiami evocativi la Dolce vita: in Piazza Maggiore, lungo le strade e i vicoli del Village, hanno fatto bella mostra di sè decine di "Vespa" e "500", simboli dell'Italia degli anni della rinascita. Un vero e proprio auspicio, quello partito dal Valdichiana Outlet Village.