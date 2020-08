A Chianciano Terme il Concerto Versatile di Antonella Ruggiero

Continuano nel mese di settembre gli eventi del festival Chianciano Terme da Vivere



Dopo le emozioni della rassegna cinematografica dedicata a Federico Fellini, la terza edizione del Festival Chianciano Terme da Vivere si appresta a regalare un altro appuntamento unico: il concerto di Antonella Ruggiero.



Domenica 13 settembre alle 21.30 la cantante genovese, accompagnata da Roberto Olzer, proporrà il suo Concerto Versatile nella piazzolina dei Soldati, proprio nel cuore del centro storico di Chianciano Terme; sarà l’ennesimo segnale che il Festival lancia in questa anomala estate per ricordarci che si può ripartire, anche dalla cultura.



Il nome di Antonella Ruggiero ha attraversato gli ultimi quarantacinque anni della musica italiana; con le sue canzoni ha raccontato e seguito in parallelo l’evoluzione e la traiettoria dei costumi, del gusto del grande pubblico. Prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni novanta, con una carriera solista, la sua abilità di interprete, ha saputo toccare campi e punti virtualmente molto distanti tra loro.



Molteplici esperienze, che vengono ora proposte da Antonella Ruggiero in un concerto che tocca tutti i suoi più grandi successi, andando così a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.



Pop, dunque, ma anche musica sacra e musiche dal mondo in questo recital che raggiunge anche i brani di celebri cantautori italiani e la canzone italiana degli anni ’30 e 40, scoprendo però sempre nuove modalità di arrangiamento ed interpretazione.



Una serata speciale in un contesto suggestivo come il centro storico di Chianciano: un evento che racchiude in sé tutto lo spirito di questo Festival organizzato dalla Cooperativa Combo Produzioni con il sostegno di Comune e Terme di Chianciano.