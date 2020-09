A Voice for Europe: i talenti italiani in gara a Chianciano Terme

I concorrenti si contenderanno la vittoria dal 1° al 4 settembre

Dal 1° al 4 settembre, Chianciano Terme ospiterà la finale nazionale di “A Voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2020, il prestigioso concorso canoro internazionale gestito da Nove Eventi Srl, giunto al suo 52° anno di vita. A Chianciano Teme arriveranno i talenti Italiani che avranno superato casting e finali regionali svolti nel corso degli scorsi mesi in tutta Italia.I concorrenti, suddivisi nelle due categorie (brani in lingua italiana e in lingua straniera), si contenderanno l’accesso alle finali nazionali che si svolgeranno dal 1° al 4 settembre a Chianciano Terme. Sarà una giuria qualificata di noti addetti ai lavori del settore musicale a valutare le esibizioni, che saranno half playback e di fronte al pubblico. Tra i giurati attualmente annunciati: il maestro Vince Tempera, direttore d’orchestra e produttore, ha avuto un ruolo fondamentale nel portare al successo artisti come Francesco Guccini, i Nomadi, Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Johnny Hallyday; Andrea Mingardi, cantautore di origine bolognese con all’attivo varie partecipazioni al Festival di Sanremo, collaboratore di Mina in veste di autore, scrittore, e fondatore della Nazionale Italiana Cantanti; Loris Ceroni, musicista, arrangiatore e produttore discografico per importanti etichette come Sony Music, EMI, Universal, Warner e BMG.L’ingresso all’intera manifestazione è gratuito e si svolgerà in piazza Martiri Perugini 3 nel rispetto delle disposizioni ministeriali anti-covid, presso il Parco Acquasanta, Terme di Chianciano.Numerosi i premi in palio. Il vincitore si esibirà il giorno 5 settembre 2020 come ospite alla finalissima nazionale di Miss Reginetta d’Italia organizzata da Media Event e diretta da Alessio Forgetta. Grazie alla partnership con SPC Sound gli sarà offerta la distribuzione di un singolo nei digital store, promozione con Radio Date a tutte le emittenti monitorate Earone; Radio date ospite su All Music Italia ed altre indicizzazioni Nazionali. Ancora, al vincitore assoluto sarà offerta la “Targa Speciale DiTutto” (con inserimento del nome del vincitore nell’Albo Ufficiale del Premio) e con un’Intervista esclusiva pubblicata sul portale di DiTutto. Al miglior brano inedito sarà offerto un videoclip musicale, giudicato e scelto dalla One publishing e Music srl. Per i primi tre classificati, intervista e passaggio singolo e video su Punto Radio. Inoltre per i finalisti nazionali sono previsti altri premi come la masterizzazione di un brano presso PJ Recording di Ferrara o la promozione stampa/web/radio per l’uscita di un singolo curata dall’ufficio stampa MTmusic. Non mancherà inoltre la preziosa possibilità per alcuni artisti selezionati di poter aprire dei concerti e festival organizzati da BMU e l’apertura e gestione del canale VEVO per un anno da parte di Astralmusic.Tutte le informazioni sul Festival sono sul sito ufficiale https://www.voceeuropa.it. “Una Voce per l’Europa” è una storica rassegna ideata nel 1968 da un’idea del patron Silvio Giorgetti. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta d’Oro”, che lasciò poi il posto a “Voci Nuove” e infine a “Una Voce per l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini. “Una Voce per l’Europa” è oggi organizzata da Nove Eventi Srl, società di produzione fonografica e affermata realtà che promuove e distribuisce Artisti di grande livello nazionale ed internazionale, mantenendo un occhio di riguardo anche per i giovani talenti. Nove Eventi è società organizzatrice anche del Festival di Castrocaro 2012-2018, Sanremo Rock & Trend Festival, Baby Voice.