Il blues chiude TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata

A Rapolano Terme musica dal vivo venerdì 4 e sabato 5 settembre con i The Cyborgs e i Bud Spencer Blues Explosion

L’edizione limitata e a più puntate del TVSpenta dal vivo 2020 volge al termine dopo quattro serate dedicate al funk e al cantautorato italiano che hanno visto un’entusiasta risposta del pubblico e della cittadinanza. Particolarmente apprezzata è stata la location d’eccezione, una Piazza del Teatro finalmente riscoperta e vissuta dai rapolanesi e non solo. Il programma si chiuderà venerdì 4 e sabato 5 settembre con due date dedicate al rock-blues energico Made in Italy di respiro internazionale, in compagnoa dei The Cyborgs e dei Bud Spencer Blues Explosion.Il weekend dedicato al power-blues si aprirà venerdì 4 settembre con i The Cyborgs, due entità mascherate che suonano sul palco batteria, basso, tastiere e chitarra come se fossero in cinque. L’apertura sarà affidata a Wasted Pido, one man band che fonde il country-punk con il Lo-Fi in un mix di riverberi e drum machine. Sabato 5 settembre il gran finale vedrà protagonista i Bud Spencer Blues Explosion, gruppo di Viterbini & Petulicchio che, traendo ispirazione dal blues di Jon Spencer, coinvolge il pubblico con energia pura. La serata sarà aperta da una promessa dello psych-blues, Black Snake Moan, con un progetto di ricerca sonora che affonda le proprie radici nelle atmosfere blues e negli immaginari desertici, a metà tra evocazione sonora e spirituale.Informazioni. TVSpenta dal vivo - Edizione Limitata è il format musicale di TVSpenta per l’estate 2020 con un'edizione limitata per rispondere alle misure per la prevenzione del contagio in materia di musica dal vivo nel post lockdown. Tutti gli eventi sono realizzati insieme a Cacio&Pere e aperti su prenotazione, con a posti a sedere limitati. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare e acquistare i biglietti su www.billetto.it , visitare il sito www.tvspenta.it oppure chiamare il numero 349 1843065.