Alle Terme AQ ultima serata con la musica degli allievi di Siena Jazz

Domani, sabato 12 settembre ultimo appuntamento del mese con Accademia Siena Jazz

Alle Terme Antica Querciolaia nuova serata con la musica dal vivo. Domani, sabato 12 settembre, dalle ore 21.30, grazie alla collaborazione con Siena Jazz, si esibirà dal vivo, a bordo delle piscine termali, un gruppo musicale composto da giovani musicisti dei corsi universitari dell’Accademia Siena Jazz. I concerti sono organizzati nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19.L’arte alle Terme Antica Querciolaia. Insieme alla musica, alle Terme Antica Querciolaia proseguono le iniziative artistiche di ARTTERME2020, curata da Paolo Fiorenzani. Fino al 4 ottobre, negli spazi della struttura termale, rimarrà allestita la mostra del fiorentino Simone Parri, interprete del New Pop Art. Parri, pittore e scultore italiano, ha esposto in tutta Italia. Le sue opere si trovano anche in diverse collezioni private negli Stati Uniti.Informazioni. Le Terme Antica Querciolaia sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con orario continuato, dalle ore 8.30 alle ore 20; il sabato fino all’una di notte e la domenica, dalle ore 8.30 alle ore 20. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, visitare il sito www.termeaq.it e i profili social delle Terme Aq.