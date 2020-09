Comune di Siena: voucher per chi ha acquistato i biglietti per gli spettacoli annullati

Dal 21 al 30 settembre la consegna presso il Teatro dei Rozzi

In attesa della ripartenza della stagione teatrale 2020-2021 tutte le persone che sono in possesso di biglietti cartacei acquistati presso le biglietterie del Teatro dei Rozzi e del Teatro dei Rinnovati per spettacoli annullati della stagione teatrale 2019-2020, inclusa la rassegna per bambini “Fa..volare” potranno recarsi dal 21 al 30 settembre dalle 16 alle 20 alla biglietteria del Teatro dei Rozzi.Presentando il biglietto originale, verrà rilasciato un voucher di pari importo da utilizzare nei Teatri di Siena per la stagione 2020-2021. Si ricordano gli spettacoli annullati della precedente stagione per la quale potrà avvenire il rimborso: “Machine de Cirque”, “Cous Cous Klan”, “Les nuits barbares”, “Come Leonardo”, “Si nota all'imbrunire”, Vinicio Capossela, “Peter Pan” e “Manuale di volo”.Per maggiori informazioni consultare il sito www.teatridisiena.it