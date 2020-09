Tra Morricone e Boosta, il Live Positive Festival prende vita a Siena

La Fortezza Medicea ospiterà dal 24 al 26 settembre una rassegna musicale all’Anfiteatro, con un omaggio al compositore romano e il concerto del membro dei Subsonica

Dal 24 al 26 settembre la Fortezza Medicea di Siena accoglierà l’edizione 2020 del Live Positive Festival, rassegna musicale di Vivi Fortezza. Il palco dell’Anfiteatro ospiterà: giovedì 24 un concerto della Music Academy Siena dedicato alle grandi voci femminili; venerdì 25 l’omaggio di Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli a Ennio Morricone; sabato 26 il progetto solista di Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica. Tutti gli eventi, che saranno a ingresso libero previa prenotazione, inizieranno alle 21.30.A inaugurare il festival, giovedì 24, sarà il concerto della Music Academy Siena “Da Billie ad Amy”, un omaggio alle cantanti che hanno segnato la storia della musica, dal jazz al soul. Gli allievi della scuola senese rievocheranno atmosfere vellutate e sofferte che fanno commuovere e sognare.Quella di venerdì 25 sarà invece la serata dedicata al ricordo a Ennio Morricone. Giovanni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti, con la partecipazione di Cristina Renzetti alla voce, rivisiteranno alcuni tra classici e gemme nascoste della produzione per cinema e televisione del compositore romano. Il concerto sarà una vera e propria anticipazione del nuovo disco del duo, intitolato More Morricone.La chiusura della rassegna di sabato 26 vedrà protagonista Davide “Boosta” Dileo. Il dj, compositore e tastierista torinese, conosciuto al pubblico anche per la sua militanza nei Subsonica, proporrà un’esibizione personale, dove avranno spazio anche brani in anteprima del nuovo album.Per prenotare e avere informazioni sugli eventi: pagina Facebook di Vivi Fortezza; indirizzo mail propositivo.info@gmail.com ; su Eventbrite a propositivi.eventbrite.com Tutti i concerti saranno a posto limitato. La rassegna sarà realizzata in sicurezza e rispetterà le norme previste per il momento delicato che stiamo vivendo.