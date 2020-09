Doppio appuntamento alla Corte dei Miracoli per la chiusura della stagione estiva e la presentazione dei nuovi corsi

Sabato e domenica di musica e di presentazione delle nuove attività

Il weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre alla Corte dei Miracoli a Siena si festeggerà la fine dell’estate e l’inizio del nuovo anno di attività con momenti di incontro e di presentazione dei corsi e dei servizi aperti al pubblico e musica dal vivo (tempo permettendo).Si comincia Sabato sera alle ore 22.30 con l’evento conclusivo della stagione estiva di rEstateaCorte, il concerto live di Giancane, componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto” e cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country. Il concerto è a numero limitato e prenotabile tramite Eventbrite, salvo in caso di pioggia.La domenica sarà invece dedicata ai nuovi corsi e alle attività per grandi e piccini! A partire dalle 16:00 e fino alle ore 21:00, i nostri docenti si alterneranno sul palco con performance e dimostrazioni pratiche delle proprie discipline, in una variopinta carrellata che testimonia la ricchezza dell’offerta formativa di quest’anno. Alle 17:00, la giornata si aprirà con il "Piccolo Granvarietà di Teatro e Danze", spettacolo multidisciplinare organizzato dai responsabili dei corsi indirizzati ai più piccoli e parte del progetto La Corte dei Bambini. I docenti dei corsi per adulti saranno a loro volta a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie agli utenti interessati a conoscere o provare i corsi, che in questa stagione spazieranno dallo yoga al teatro, dalla fotografia al training autogeno, dal tai chi al kung fu, passando per corsi di danza e folklore da ogni parte del mondo (danza indiana, afro dance, swing, balli caraibici, flamenco, pizzica, hip hop, breakdance, danze peruviane) e molto altro ancora! Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito lacortedeimiracoli.org Nel corso della giornata, i due cortili esterni dell’associazione si animeranno in un caleidoscopio di suoni e colori in movimento, mentre altre dimostrazioni si svolgeranno nelle sale di lavoro all’interno degli ampi spazi coperti della Corte dei Miracoli, sempre in ottemperanza delle dovute norme di distanziamento. A fine giornata, festeggeremo con una merenda per i più piccoli e un aperitivo/cena per i più grandi!