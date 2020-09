Risuona Italia: il Franci celebra la Festa Europea delle Fondazioni

L’appuntamento di giovedì 1° ottobre si terrà alle ore 11 nella chiesa di Sant’Agostino

Risuona Italia! E’ questo il nome dell’evento in programma giovedì 1° ottobre alle ore 11, nella Chiesa di Sant’Agostino a Siena. Il coro dell’Istituto musicale Rinaldo Franci, diretto Claudia Morelli, andrà in scena, in occasione della Festa Europea delle Fondazioni, insieme ai bambini di Siena Children’s Choir, agli studenti dell’Accademia Musicale Chigiana e di Siena Jazz University e al Coro del Liceo Musicale Piccolomini. L’evento è promosso da Fondazione Mps e Associazione di Fondazioni e Casse Risparmio Spa.Gli allievi del Rinaldo Franci. L’evento avrà inizio alle ore 11 nella cornice della Chiesa di Sant’Agostino. Sul palco a esibirsi saranno il Coro dell’Istituto Superiore Rinaldo Franci e Siena Children’s Choir formato dagli allievi: Aurora Arcudi; Viola Bambini; Mariachiara Belardi Clara Bianchi; Sofia Bianchi; Caccavello Giulia; Camilla Cantara; Ilaria Carrella; Ginevra Ciappi; Valeria Esposito; Beatrice Fanetti; Marco Gigli; Davide Montagnoli; Rey Rocco Roca; Davide Sandroni; Florise Sbrancia; Asia Trifari; Adamo Volpini; Ilaria Brivio Russo; Mattia Cascio; Eleonora Castelli; Maria Pia De La Cruz; Maria Pace Delprato; Giuseppe Pace; Emma Sandi; Giacomo Sandi; Michela Zinelli; Matteo Mancini, Raffaello Brutti; Valentina Garofoli; Francesco Marchetti. A loro si uniranno tre allievi dell’Istituto musicale Rinaldo Franci e dell’Accademia Musicale Chigiana: Leonardo Ricci al violino accompagnato da Mattia Amato al pianoforte e il baritono Alessio Fortune Ejiugwo accompagnato al pianoforte da Lorenzo Rossi. I ragazzi interpreteranno brani di musica classica di Ludwig van Beethoven e Bob Chilcott.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter.