Ai Rinnovati Boosta incontra il Siena Awards

Il 24 ottobre il tastierista dei Subsonica suonerà sulle immagini del festival fotografico

Sabato 24 ottobre al Teatro dei Rinnovati di Siena Davide “Boosta” Dileo sarà protagonista della serata “Music for Picture”. A partire dalle 21, le note del tastierista dei Subsonica si sposeranno ad alcune tra le immagini più belle del Siena Awards. L'evento è promosso da Associazione Pro+, Siena Awards e Comune di Siena.L’acquisto del biglietto per “Music for Picture” dà diritto, inoltre, all'accesso per tutte le mostre organizzate dal Siena Awards 2020 (8 mostre in location differenti) che animeranno la nostra città e non solo dal 24 ottobre sino al 29 novembre 2020.Compositore di colonne sonore per cinema e serie tv, Boosta è un artista la cui ricerca musicale da sempre cerca di esplorare punti d’incontro tra le sette note e la creatività visiva.È possibile acquistare il biglietto (12,20 €) per l’evento al seguente link Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-music-for-picture-boosta-from-subsonica-live-teatro-dei-rinnovati-125304991603 La serata sarà realizzata in sicurezza e rispetterà le norme previste per il momento delicato che stiamo vivendo.Sarà possibile seguire “Music for Picture” anche in streaming sui canali social dell’Associazione Pro +, di Siena Awards e di Place2B Siena.Le iniziative dell’edizione 2020 del Siena Awards: da “Imagine all the People Sharing all the World”, con le foto più belle presentate al concorso Siena International Photo Awards, ad altre sei mostre allestite in alcune delle più suggestive location della città fino a un’esposizione a Sovicille, borgo a pochi km dalla città del Palio, che vedrà protagonista assoluto Brent Stirton, fotografo sudafricano pluripremiato a livello internazionale, con alcuni dei suoi reportage realizzati in tutto il mondo su tematiche sociali e ambientali pubblicati su testate e riviste di spessore quali National Geographic Magazine, Le Figaro, Le Monde, The New York Times Magazine, The UK Sunday Times Magazine e molti altri media internazionali. Il Siena Awards 2020 sarà completato dalla mostra itinerante “Non potevamo immaginare l’inimmaginabile”, che unirà reale e virtuale in un percorso fra vie e piazze del centro storico senese.DAVIDE “BOOSTA” DILEOTorinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo otto album in studio – otto dischi di platino, con più di 500.000,00 copie vendute – quattro cd live ed un’interminabile carriera concertistica. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: Non ti voglio più, contenuto nell'album Facile e La Clessidra contenuto in Caramella. Boosta è considerato uno dei migliori dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Ha composto colonne sonore per il cinema e serie tv, tra cui 1992 e 1993 prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music.