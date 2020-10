Chigiana, il concerto inaugurale della stagione ''Micat in Vertice'' spostato al 27 novembre

A seguito dell’emanazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 ottobre, che introduce nuove misure restrittive in vigore fino al 24 novembre, l'Accademia Musicale Chigiana comunica che il concerto inaugurale della stagione Micat In Vertice 2020/2021, previsto per domenica 22 novembre, tenuto dal Trio di Parma (Ivan Rabaglia, violino; Enrico Bronzi, violoncello; Alberto Miodini, pianoforte), viene spostato a venerdì 27 novembre alle ore 21.00, preceduto da una breve guida all’ascolto alle ore 20.45, presso il Teatro dei Rozzi di Siena.



Per quanto riguarda gli altri appuntamenti della Stagione dei concerti “Micat In Vertice” il programma rimane invariato, salvo modifiche e aggiornamenti dovuti a eventuali nuove disposizioni ministeriali.