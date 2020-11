''Sulla strada per Kobane'', ripartono gli eventi del progetto Youth 4e-quality

Sabato 7 novembre una serata dedicata al popolo curdo

Il progetto YOUTH 4E-QUALITY riparte con un nuovo evento, Sabato 7 Novembre alle ore 18.00, con la proiezione del documentario “Sulla strada per Kobane”. Al termine della proiezione è previsto un incontro con il pubblico, al quale parteciperà Enrico Del Gamba, regista del documentario. A seguito dell’ultimo DPCM, l’evento si terrà online con una diretta sulla pagina Facebook MotusCompagnia, invece che presso il circolo ARCI Due Ponti come originariamente previsto.“Quando ho conosciuto Alican Yildiz nel febbraio del 2015, avevo 26 anni; stavo nel suo locale, mangiandomi un kebab. A quel tempo i mass media del mio paese sembravano poco interessati alla situazione siriana ed era la prima volta che qualcuno mi parlava accuratamente dei massacri indistinti che l’autoproclamato Stato Islamico commetteva in Siria. Ne fui profondamente colpito”. Così Enrico Del Gamba, classe 1988, livornese di nascita e fotografo autodidatta, racconta l’incontro con Alican, fondatore della sede italiana della MLRK (Mezzaluna Rossa del Kurdistan Italia Onlus), che un giorno gli chiese di seguirlo in uno dei suoi viaggi. “Quello che è successo in seguito ha cambiato il mio modo di vedere il mondo, legandomi a persone tanto diverse dalla mia cultura quanto lontane dalla mia terra e ponendo le basi per il mestiere che da lì in avanti avrei seguito: il video-reporter”.La pellicola, prodotta da Orange Tape in collaborazione con AME PIX e con la partecipazione di Mezzaluna Rossa del Kurdistan Italia Onlus, racconta la diaspora del popolo curdo durante i primi anni della guerra civile siriana: un'intera nazione messa in ginocchio dall’esodo di centinaia di migliaia di persone, e una città, Kobane, divenuta leggendaria grazie alla strenua resistenza opposta dai suoi abitanti allo stato islamico, si intrecciano con la storia di due ragazzi separati da un confine che divide nazioni e famiglie. Un viaggio straordinario, alla scoperta di un popolo senza patria.“YOUTH 4E-QUALITY” è un progetto di MOTUS in collaborazione con Didee Associazione Culturale, Carrettera Central, Università per Stranieri di Siena, Arci Servizio Civile Siena, Siena Foto Club, Unicoop Firenze - Sezione Soci di Siena, realizzato a valere sul bando “Giovani protagonisti per le comunità locali 2019” del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana- Giovanisì, in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la partecipazione al finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.