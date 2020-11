Motus, ''Un incontro AlienoOnline''

Sabato 21 novembre, a partire dalle 17 ultimo appuntamento del progetto "Youth 4E-Quality"

I ragazzi di “Youth 4E-Quality” concludono il progetto con un ultimo grande evento, “Alien”, che si svolgerà sabato 21 novembre.Un incontro originale tra cinema e scrittura, connesso con le finalità del progetto Youth 4E-Quality: focalizzare l’attenzione e sensibilizzare il pubblico ai temi dell’antirazzismo, della multiculturalità e delle discriminazioni.L’evento si aprirà alle ore 17:00 con la proiezione, in diretta Facebook sulla pagina “Motus Compagnia”, del cortometraggio “Indovina chi ti porto per cena” di AminNour, vincitore del bando Mibact MigrArti 2018. Amin impersona un ragazzo di 25 anni di origini somale, cresciuto e vissuto in Italia ma che tutti i giorni si deve confrontare con pregiudizi, stereotipi e paure legate al colore della pelle. Il cortometraggio è un viaggio pittoresco tratto da una storia realmente accaduta, trasformata in commedia, per stimolaregli spettatori a riflettere e distruggere barriere e preconcetti che impediscono la percezione della realtà.L’autore interverrà al termine della proiezione per raccontare la sua storia e i motivi che l’hanno spinto a diventare regista e per rispondere alle domande degli spettatori.Nella seconda parte dell’evento, Barbara Bruno con il supporto di Sara Martinucci condurrà online sulla piattaforma Zoom un laboratorio di scrittura creativa. I partecipanti avranno l’occasione di indagare in profondità la dimensione immaginativa del proprio rapporto con l’altro. Non è richiesta una particolare abilità, ma piuttosto la voglia di mettersi in gioco per scoprire luci e ombre che possono essere rivelate attraverso l’esercizio della scrittura creativa.Il laboratorio è a numero chiuso e coloro che intendono partecipare dovranno prenotarsi all’indirizzo e-mail info@motusdanza.it per ricevere il link.“Youth 4E-Quality” è un progetto di MOTUS in collaborazione con Didee Associazione Culturale, Carrettera Central, Università per Stranieri di Siena, Arci Servizio Civile Siena, Siena Foto Club, Unicoop Firenze - Sezione Soci di Siena, realizzato a valere sul bando “Giovani protagonisti per le comunità locali 2019” del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con la partecipazione al finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.Per informazioni e prenotazioni: info@motusdanza.it o 3401215146.