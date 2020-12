Calendario LILT 2021: shooting fotografico della stilista Ripalta Daniello al Grand Hotel Continental

La fashion designer senese Ripalta Daniello, in collaborazione con il Grand Hotel Continental - Starhotels Collezione di Siena, si attiva a favore della LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) sezione di Siena.Lunedì 14 dicembre, presso la lussuosa sede del Grand Hotel Continental a Siena, sarà realizzato uno shooting fotografico per la realizzazione del calendario LILT 2021. Il ricavato delle vendite del calendario sarà poi devoluto alla LILT per supportare la diagnostica preventiva e di controllo nell’ambito delle malattie oncologiche e consentire a persone bisognose di accedere a questi controlli a prezzi sostenibili.L’iniziativa è realizzata con il supporto delle modelle della Major Model di Milano Valentina Corvino e Antonia di Guida e diversi professionisti senesi tra i quali l’hair stylist Fabio Gentilini ed il fotografo Andrea Lensini.I dati statistici dimostrano che nell'anno in corso, a seguito degli effetti della pandemia CODIV-19, le visite diagnostiche sono drasticamente diminuite. Grazie a queste iniziative è possibile aiutare tutta la popolazione, soprattutto la più bisognosa, a reagire e sensibilizzarsi.Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare tramite email ripalta.daniello@yahoo.it