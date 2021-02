In-Box Digital: debutta in streaming lo spettacolo vincitore ''54dur05''

Debutterà in streaming, venerdì 12 febbraio alle 21.30 su www.ilsonar.it "54dur05 - Una diretta streaming (sulla fiducia)", progetto del Collettivo L'Amalgama, vincitore della prima edizione di In-Box Digital, azione collaterale e sperimentale di In-Box dedicata alle commistioni fra linguaggi performativi e mondo del digitale, con una particolare attenzione al concetto di liveness.Il Collettivo L'Amalgama, Selezione In-Box 2020, è composto da un gruppo di attori e attrici che si sono conosciuti e formati presso la Civica Accademia d'Arte Drammatica ‘Nico Pepe’ di Udine nel triennio 2013-2016, sotto la guida di registi e pedagoghi di livello internazionale. Diversi per esperienze, stili e provenienze sanno però trovare nell'amalgama degli elementi la loro forza dirompente. Lo spettacolo con cui hanno vinto la prima edizione di In-Box Digital, 54dur05, “è un esperimento, una performance online che tenta di guardare allo streaming con onestà e coraggio per capire che cosa ci riguarda e ci interessa di questa strana dimensione. Noi, dal canto nostro, ci siamo chiesti che cosa siamo soliti fare in streaming su Internet e di lì siamo partiti. Sarà un tentativo, una prova, come quelle che si facevano una volta a teatro”. La replica sarà inserita nella programmazione online di alcuni partner del progetto (Straligut Teatro, Officine della Cultura).In-Box Digital vede il supporto attivo di alcuni dei partner della rete In-Box: AMAT, Teatro della Caduta/Concentrica, Ente Teatro Cronaca, Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie, Officine della Cultura, Speakeasy Teatro, Teatro San Teodoro, Teatro Franco Parenti, Versiliadanza oltre al capofila Straligut Teatro. Al di là delle contingenze e degli impedimenti legati alla pandemia, In-Box Digital intende promuovere l'esplorazione di nuove forme di opere digitali che immaginino scenari inediti nella relazione fra artista e pubblico, fra scena e platea, ampliando, modificando e/o deformando il concetto di “qui e ora” che caratterizza dalle sue origini lo spettacolo dal vivo. Non spettacoli teatrali in video dunque, non palliativi temporanei in attesa di ritornare in sala, ma una nuova possibile forma di espressione artistica e digitale che abbia una relazione con il linguaggio del teatro contemporaneo, con la consapevolezza del fatto che si tratta di un esperimento.Per vedere lo spettacolo è necessario collegarsi al link https://bit.ly/3pDBmWy e seguire tutte le indicazioni. Il costo del biglietto è di € 5.Parte dell'incasso sarà devoluta agli artisti del Circo all'Incirca, recentemente colpiti da un incendio.