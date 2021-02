TeatrInScatola 2021 è online!

Al via con un evento gratuito per le scuole l'edizione 2021 di TeatrInScatola, che quest'anno si svolgerà in streaming e andrà avanti fino al 20 marzo."Con i teatri chiusi e gli spettatori in casa (forse non più così) dolce casa, abbiamo pensato un cartellone fatto non di spettacoli teatrali in video ma di eventi dal vivo e online che, facendo di necessità virtù, si muovono in maniera creativa in un terreno a cavallo tra i linguaggi performativi e il mondo digitale", spiegano da Straligut Teatro, organizzatore dell'evento.6 appuntamenti, 3 per adulti e 3 per famiglie, a cura di alcuni tra gli artisti e le compagnie teatrali emergenti più interessanti del panorama nazionale: Aleksandros Memetaj, Kanterstrasse, Zaches Teatro, Claudio Morici, Campsirago Residenza, Collettivo L'Amalgama.Tutti gli eventi saranno ospitati e visualizzabili sulla piattaforma Sonar ( www.ilsonar.it ).Dopo l'anteprima per le scuole di questa mattina alle 11:30 ("Albania casa mia"), venerdì 12 alle 21.30 avremo il debutto della compagnia vincitrice del bando In-Box Digital 2020, il Collettivo L'Amalgama, che presenterà "54dur05 - Una diretta streaming (sulla fiducia)". Per vedere lo spettacolo è necessario collegarsi al link https://bit.ly/3pDBmWy e seguire tutte le indicazioni. Il costo del biglietto è di € 5."54dur05 è un esperimento, una performance online che tenta di guardare allo streaming con onestà e coraggio per capire che cosa ci riguarda e ci interessa di questa strana dimensione. Noi, dal canto nostro, ci siamo chiesti che cosa siamo soliti fare in streaming su Internet e di lì siamo partiti. Sarà un tentativo, una prova, come quelle che si facevano una volta a teatro".di e con Caterina Bernardi, Jacopo Bottani, Gilberto Innocentitecnica e regia video di Alberto Biasutticon il sostegno di Brat – Associazione Culturale e Evoé! Teatroprogetto vincitore In-Box Digital 2020dedicato agli artisti del Circo all'Incirca