Valdichiana Village e Spotify, insieme per emozionare in musica

A San Valentino la speciale playlist “Torneremo a baciarci” firmata “La Vale” di Radio Deejay sul profilo “Land of Fashion”

“Il marketing sonoro è il mezzo più bello e sontuoso a disposizione della moderna comunicazione. È un modo di caratterizzare un marchio poco invasivo, poco percepibile, ma davvero esperienziale. Quando ascolti non interpreti, non “capisci”, semplicemente vivi il messaggio, non ci sono tramiti tra il suono e le emozioni”. Parole di La Vale, al secolo Valentina Ricci, brillante conduttrice, insieme a La Pina e Diego, di “Pinocchio” su Radio Deejay e “con una fan base davvero importante – spiega Luca Zaccomer, marketing director Land Of Fashion – a cui rilancerà il nostro profilo e le nostre proposte musicali”. “Tanta visibilità sonora – gli fa eco Enrico Bracciali, marketing Valdichiana Village – con l’obiettivo di andare ad intercettare un touchpoint per noi ancora inesplorato, quello appunto della musica”.Ogni mese sulla piattaforma Spotify, che può vantare circa 10 milioni di utenti solo in Italia, verrà lanciata una nuova playlist con canzoni, stili e compilation musicali dedicate a momenti speciali dell’anno e della nostra vita: una, già online, ispirata alla spensieratezza, al glamour italiano, in una parola alla Dolce Vita, autentico must nato parallelamente al rebranding e al nuovo corso dettato dall’amministratore delegato del gruppo, Volker Stinnes.La playlist di San Valentino, si chiama invece “Torneremo a baciarci”: tutti possono partecipare alla selezione della romantica colonna sonora insieme a La Vale: basta condividere il post di Valdichiana Village dedicato alla playlist su Instagram o Facebook, aggiungendo la propria canzone d’amore preferita con l’hashtag #torneremoabaciarci. Tra tutti i partecipanti saranno estratti 5 vincitori che si aggiudicheranno una Gift card dal valore di 100 euro.“Abbiamo scelto l’universale ed emozionale linguaggio della musica - spiega il center manager Riccardo Lucchetti - per mantenere vivo il legame con i nostri affezionati clienti e magari raggiungerne di nuovi, in attesa di poter tornare a regalare eventi in presenza fisica. Vorrei evidenziare l’importante sforzo di proprietà e società di gestione, che, supportata dal team marketing, ha organizzato per Valdichiana Village e Land of Fashion, primi in Italia nel settore gdo, questo avvicinamento strutturato alla piattaforma Spotify. Sempre all’insegna della qualità e dell’attenzione ad ogni dettaglio, parametri che contraddistinguono ogni nostra azione”.Per la compilation, seguire il link: https://open.spotify.com/user/8rkpoezm6enpxmieh8fh83edf?si=7bMk5UmVTxCESel_xBlJ6g