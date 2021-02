Colle, Teatro del Popolo: nuova stagione e modalità di utilizzo e ristoro biglietti e abbonamenti

Ormai da quasi un anno i teatri sono chiusi e se le condizioni della pandemia da Covid-19 consentiranno riaperture dopo il 5 marzo 2021, queste avverranno con una capienza ridotta a 200 persone circa. Se gli spettatori potranno quindi tornare a teatro a breve termine, potranno per ora assistere a spettacoli di costo e caratteristiche altamente differenti e inferiori rispetto a quelli che hanno sempre contraddistinto la Stagione Teatrale colligiana.Per questa motivazione i vecchi abbonamenti verranno mantenuti e bloccati, per ripartire poi con la nuova stagione strutturata e concepita come sempre e come tale amata: quella costituita da spettacoli di assoluta qualità. La nuova stagione del Teatro del Popolo quindi, avrà luogo a partire da ottobre 2021, con una configurazione ancora più divertente e di livello. Per i prossimi imminenti mesi invece, rimane ferma la convinzione che, se sarà possibile riaprire nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria, con una capienza ridotta, saranno proposti degli spettacoli di vario genere, sperimentando un’offerta diversa e avendo cura di dare spazio a nuove idee e proposte.Per dare maggiore ampiezza di scelta ed opzioni quindi, non limitando i desideri del pubblico, gli spettacoli sospesi “Giulietta e Romeo, nati sotto una cattiva stella” e “Non è vero ma ci credo” non verranno annullati ma riprogrammati per la stagione 2021/2022 probabilmente come “aggiunta” agli ulteriori nuovi 8 spettacoli. Nel caso in cui ciò non fosse possibile gli importi dei biglietti e degli abbonamenti, senza che i possessori debbano fare alcuna specifica richiesta, verranno considerati automaticamente come voucher di pari importo. I possessori di biglietto avranno in quel caso la possibilità di riutilizzarlo per uno spettacolo a scelta della nuova stagione teatrale (2021/2022), previa prenotazione. I possessori di abbonamento avranno diritto invece ad un rinnovo dello stesso, con conservazione del posto e forme di premialità per gli affezionati spettatori. Previsto inoltre un piccolo omaggio sull’acquisto di uno spettacolo a scelta ovvero nell’acquisto dell’abbonamento alla nuova stagione teatrale 2021/2022.Per questo, gli spettatori in possesso dei relativi biglietti o dell’abbonamento sospeso sono invitati a conservarlo.